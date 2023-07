Lali Espósito se sumó a un reto viral, cambió su apariencia y dejó a todos sin palabras

“Que diga ‘¿vieron que salió un filtro que muestra cómo vas a ser de viejo?’”, continuó la cantante entre risas. “Y diga cosas como ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué la ansiedad? Porque hay gente que se critica. Y ahora debería aparecer vieja. Pero no, no, ya no es gracioso”, agregó.

El video de la cantante pop fue visto por más de un millón de personas, y recibió comentarios muy simpáticos como: "Se parece a Courtney Cox"; "Jajajaja, final inesperado"; "Lali del futuro, no te olvides de nosotros", y "Sos genia", entre otros.

La contundente reacción de Lali Espósito ante el pedido de disculpas de Nacha Guevara

La impensada guerra desatada entre Lali Espósito y Nacha Guevara a raíz de los dichos de la segunda sobre la primera, al tildarla de agrandada en Noche al Dente (América TV) días pasados, tuvo un final feliz y Ángel de Brito parece haber sido el artífice de que hayan podido aclarar el mal entendido.

Lo cierto es que a comienzos de semana Nacha había contado en el programa de Fer Dente que había contactado a Lali para invitarla a grabar una canción pero que ésta nunca le respondió, motivo por el cual deslizó que parecía estar "subida al caballo". Tras el escandalete que se armó, Guevara terminó pidiéndole disculpas a través de un video que le hizo llegar a Ángel de Brito, quien lo puso al aire en LAM durante la noche del viernes, generando un gran repercusión.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la ex jurado de La Voz Argentina se encuentra por estas semanas de gira en España con su tour musical, durante la mañana de este sábado el conductor de América TV anunció que a Lali le llegaron ls disculpas de Nacha, y transmitió su respuesta.

"Lali me respondió hace un rato que 'Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió por eso no entendí el reclamo. Peeeero todo mega con la gran Nacha!'", informó de Brito desde sus Instagram Stories reproduciendo las palabras de la intérprete de Disciplina.

Al tiempo que completó la explicación de la no respuesta de Espósito a la prtagonista de Nacha en pijama: "Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones pero nop. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado".