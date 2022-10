Larry de Clay se casó a los 61 años: las emotivas fotos del civil

"Esto fue en el verano, así que tuvimos que arrancar rápido a organizar y además imaginate la cantidad de gente que quedó afuera, porque si yo tengo que invitar gente...", contó el humorista en diálogo con Teleshow.

Larry de Clay

Sensibilizado, Larry recordó el momento en el que le propuso casamiento a su pareja durante una jornada playera.

"La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije 'bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición'. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo”.

Larry da Clay

"Muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer también la propuesta ahí”, cerró Larry, contento por esta nueva etapa en familia que ya comenzó.

Larry de Clay

La historia de amor de Larry de Clay y Rosita

Larry de Clay reveló que conoció a Rosita en febrero de 2017, cuando se vieron por primera vez en un evento que él organizó junto a su amigo Oscar Paz, para recaudar fondos para los hijos del cómico Leo Rosenwasser, que había fallecido recientemente y atravesaban una delicada situación económica. “Armamos un show para juntar plata para ellos en Liberarte, enfrente del Teatro San Martín. Estaba ahí en el medio del salón, saludando gente y viendo que estuviera todo ok, y me empuja. Y cuando me doy vuelta, ahí estaba ella, buscando una silla para una persona amiga y chocamos ahí”, recuerda el cómico.

A su vez, contó que quedó muy impactado con la mujer, cuyo flechazo fue inmediato, por lo que, más tarde, en los camarines, le preguntó a su amigo si era conocida suya: “Me dijo ´no, es una amiga de una amiga, ¿por?´, y le contesto ´no, no, nada´. Me había quedado pensando en ella y a los días me cruzo con esa persona por Facebook, y le dije ´mandale un saludo a tu amiga, la morocha, decile que me encantó´. Como un comentario al pasar, y él ya le quería pasar mi celular”.

Tras esperar unos pocos días, finalmente, lograr reunirse. “Empezamos a charlar y la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida, y acá estamos”. “Fue hermoso, y aparte muy loco, armando algo solidario para un amigo que ya no estaba y que los hijos lo necesitaban. Ella no iba a ir porque trabajaba todo el día, estaba muy cansada, pero como era algo solidario, fue. Esas cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar”, finalizó.

Larry de Clay

RS Fotos