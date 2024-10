Las aventuras ocultas de Moritán y el fantasma de Vicuña que despertaron el peor miedo en Pampita

"Del lado de Pampita dice que había infidelidades que sabía y ya lo venía perdonando. No está en línea y no está participando en los chats. Dicen algunos que hay algo más groso que solo ella puede contar", indicó Paula Varela sobre la separación de la modelo y Moritán.

A lo que Mariana Brey recordó picante: "La película con Vicuña". Y Rodrigo Lussich aportó: "Hay una versión que dice in situ". Y Varela comentó: “Lo que pasa es que Pampita tiene cámaras en la casa".

"A mí es una información que me había llegado en 2021 y dije no puede ser porque se habían casado en 2019 y la relación recién empezada, viento en popa. Me habían hablado de una infidelidad", continuó la periodista con los impactantes detalles.

Y reveló: "Lo que me dijeron también es que él (Moritán) habría llevado algunas chicas a su propia casa de Capital, el triplex donde ellos convivían antes. Y Pampita tiene cámaras ahí y que eso habría visto".

En tanto, en esa misma línea, Matías Vázquez aportó sobre los supuestos encuentros clandestinos del funcionario: “Alguien muy cercano a la pareja me contó que con una de sus amantes (Moritán) se encontraba en el estacionamiento de un shopping, y que de ahí muchas veces se iban a esa casa. Eran encuentros programados donde aprovechaban los repetidos viajes de Pampita”.

El firme pedido de Pampita a sus abogados por el divorcio de Moritán: "No quiero que..."

Lo cierto es que en LAM, América TV, se precisó cuál fue el firme pedido que le hizo Pampita a sus abogados al reunirse para iniciar los trámites de divorcio de Roberto García Moritán.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó el conductor Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa amplió sobre ese primer extenso cónclave de la modelo con sus abogados para encarar este tema.

“El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”, indicó el panelista.

Y continuó: “Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”.

“Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", siguió detallando Pepe Ochoa.

Además, contó cuál fue la exigencia de Pampita a sus abogados para el divorcio, donde mencionó el caso de la ex mujer de Moritán, Milagros Brito, con quien el funcionario tiene a sus dos hijos mayores, Santino y Delfina: "Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

“Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”, indicó Yanina Latorre dando contexto al firme pedido de Pampita a sus abogados sobre el divorcio de Moritán.