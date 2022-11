Las dos caras de L-Gante: le reparte dinero a los fans y a su hija le tira una bolsa de comida

"Había sólo un anco, kiwi, banana, manzana y naranja, no mandó carne, pollo ni galletitas que la nena come. De comida había sólo fideos y puré instantáneo", aseguró la abuela de Jamaica en un audio, bastante indignada.

Embed

Resulta curioso ver que como el cantante, desde un auto valuado en cien mil dólares, deja estas pocas cosas en la puerta de la casa de su ex y sale prácticamente corriendo, para luego en ese mismo vehículo recorrer las calles del barrio repartirle dinero a los vecinos de la zona.

En el programa que conduce Karina Mazzocco aseguraron que "algunas fuentes afirman que Tamara le pide las cosas a Elián y luego las rechaza", lo cual siembra la duda de si se trata de una decisión de L-Gante el llevar comida de ese modo, o es una estrategia de Tamara.

Embed

Tamara Báez compartió una profunda reflexión: "Me parece súper injusto"

En medio de su romance con el Despre, que pasa por un gran momento, Tamara Báez compartió un fuerte descargo vía Instagram donde remarcó su incomodidad de no poder mostrar a su hija Jamaica en público tras la medida judicial con su ex y padre de la niña, L-Gante.

“Qué año difícil. Me pasó de todo pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé, a la bebé que estoy criando y que les mostraba todo hasta en el embarazo”, comenzó su sincero análisis Tamara desde sus historias de Instagram.

image.png

Y remarcó: "Me parece súper injusto. Muchas cosas son injustas! Pero acá estoy manteniendo yo mi vida y la de mi bebita solitas pero felices, sin que nadie nos de nada".

Además, la ex de L-Gante compartió un extenso comentario que recibió donde le mostraban su apoyo ante la situación que atraviesa con el cantante de cumbia 420.