¡Sin tregua! Ahora Tamara Báez volvió a denunciar a L-Gante por violencia económica

“Estoy muy mal porque necesito que se soluciones todo. Quiero que estemos bien, quiero que él nos tenga bien, más que nada a mi hija. O sea, no me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata, es súper injusto”, explicó Tamara.

Tamara Báez y abogado ratifica denuncia -captura A la tarde.jpg Tamara Báez le confirmó a A la tarde (América TV) que ratificó su denuncia contra L-Gante por violencia económica.

En tanto, sobre el régimen de visitas de la nena, la mamá de Jamaica afirmó que es lo primero que le firmó a L-Gante porque no quiere que deje de ver a la pequeña ni que deje de tener relación con ella porque es su hija.

Pero volvió a la carga con relación al tema alimentos: “Es lo que corresponde: cumplir como padre”. Así como evitó recordar los episodios violentos que vivió con el referente de la cumbia 420. “No estoy tan fuerte como para hablar de eso”, se justificó, aunque confirmó que fue “súper grave”.

Asimismo, Tamara Báez contó que espera poder llevarse bien con el papá de su hija tras ponerse de acuerdo en lo legal, así como aseguró que no le molesta la relación del cantante con Wanda Nara. Por último, la joven reveló que aún no sabe dónde vivirá. No quiere quedarse en el country donde actualmente reside por la sencilla razón de que L-Gante "tiene gente que la vigila".

Embed

Tamara Báez compartió una profunda reflexión: "Me parece súper injusto"

En medio de su romance con el Despre, que pasa por un gran momento, Tamara Báez compartió un fuerte descargo vía Instagram donde remarcó su incomodidad de no poder mostrar a su hija Jamaica en público tras la medida judicial con su ex y padre de la niña, L-Gante.

“Qué año difícil. Me pasó de todo pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé, a la bebé que estoy criando y que les mostraba todo hasta en el embarazo”, comenzó su sincero análisis Tamara desde sus historias de Instagram.

tamara baez 1.jpg

Y remarcó: "Me parece súper injusto. Muchas cosas son injustas! Pero acá estoy manteniendo yo mi vida y la de mi bebita solitas pero felices, sin que nadie nos de nada".

Además, la ex de L-Gante compartió un extenso comentario que recibió donde le mostraban su apoyo ante la situación que atraviesa con el cantante de cumbia 420.