Las duras declaraciones del sobrino de Gustavo Martínez contra la familia Fort: "Fue un empleado en negro"

"Enviamos varias cartas documento porque no queremos que se lucre con él. Después de un año de su muerte aparece esto y ya es mucho todo. Yo no quiero que se haga un negocio con el cuándo es un tipo que no se le ha dado nada", comenzó en su descargo.

"Ni Felipe ni Martita se comunicaron conmigo, ellos nunca se hicieron cargo de nada, ni del cajón, desaparecieron. Mi tío se tiró y nos entregaron el cuerpo y de ellos no supimos más nada", añadió.

Luego, aseguró que más allá de que la serie se estrene ellos hicieron todo para impedirlo, y cerró muy contundente: "Esto no es joda, acá una persona se tiró, a él nunca le dieron nada, fue como un empleado en negro de algún modo. Nadie se tira de un piso 21 porque sí, yo no digo que lo tiraron pero psicológicamente le hicieron esto", dijo muy dolido.

Los motivos por los cuales peligraba el estreno de la serie sobre Ricardo Fort

Pol, el sobrino de Gustavo Martínez, reveló en A la Tarde (América TV), peligra el estreno de la biopic del empresario que murió en noviembre de 2013.

Martínez, ex pareja de Ricardo y tutor de sus hijos, se quitó la vida en febrero de 2022 y su familia teme por el trato que se le de en la serie del chocolatero.

"¿Estaba para hacer eso, para firmar?", se preguntó el sobrino de Martínez cuestionando la autorización que dio su tío al momento de autorizar su salida en la serie, dado el cuadro de depresión que tenía. "Era un tipazo, y lo usaron para la serie estando mal y estamos muy preocupados por cómo va a salir Gustavo", aseguró Pol.

La familia de Gustavo presentó un escrito a la productora para que se impida la salida de la serie, "no sabemos nada del material, es todo muy reciente y no queremos que salga la serie por cuidar a un familiar, a un buen tipo, queremos cuidar su imagen, es respeto", añadió.

A su vez, durante la entrevista con Karina Mazzocco y todo el equipo de A la Tarde, el sobrino de Gustavo Martínez aseguró que la familia Fort le soltó la mano a su tío luego de la muerte del empresario, y más allá de que cuidaba a sol y sombre a sus hijos, "no tenía plata ni para comprarse un par de medias y vivía en un departamento de millonario", cerró.