"Con mis amores": la foto con la que Nicolás Cabré celebró su reencuentro con Rufina

Así, entre el reencuentro con su hija y los cambios que decidió plasmar en su piel, Nicolás Cabré atraviesa un momento de transformación que combina lo íntimo, lo familiar y lo personal.

nicolas cabre y rufina

Cuál fue la frase que le dedicó la China Suárez a Mauro Icardi en su cumpleaños y que no le habría caído nada bien a Vicuña y Cabré

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrar que no esconden nada de su relación. Cada vez que pueden, llenan sus redes con gestos románticos, fotos cargadas de ternura y mensajes de amor que, como suele ocurrir, dividen a sus seguidores entre quienes se emocionan y quienes los critican por lo empalagosos.

El jueves 19 de febrero, el delantero del Galatasaray cumplió 33 años y su pareja le organizó un festejo muy especial. No fue un cumpleaños más: hubo detalles que, según muchos, podrían haber incomodado a sus exparejas, Benjamín Vicuña -padre de Magnolia y Amancio- y Nicolás Cabré, con quien la actriz tuvo a Rufina.

El propio Icardi compartió en sus redes sociales un carrete de imágenes del festejo y escribió: "Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo".

Pero lo que más comentarios generó fue la torta. En forma de corazón, cubierta de crema y con una frase contundente, se convirtió en el centro de la atención: “It always you” (siempre fuiste vos). Un mensaje directo, romántico y, para algunos, con un guiño que podría incomodar a más de uno.

De esta manera, la pareja volvió a dejar en claro que su relación está más fuerte que nunca, aunque cada gesto público que comparten no deja de despertar debate entre quienes los siguen.

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