"Con mis amores": la foto con la que Nicolás Cabré celebró su reencuentro con Rufina
Nicolás Cabré vivió un emotivo reencuentro con su hija Rufina en Buenos Aires, tras su viaje a Turquía con la China Suárez.
17 mar 2026, 18:35
Tras regresar de Turquía, donde acompañó a su madre laChina Suárez en la celebración de su cumpleaños, Rufina volvió a Buenos Aires y compartió un cálido momento con su papá, Nicolás Cabré. La reunión tuvo lugar en un restaurante de Palermo Soho, y también contó con la presencia de Rocío Pardo, esposa del actor.
Cabré decidió inmortalizar la ocasión con una foto que subió a sus redes sociales, acompañada de una dedicatoria simple pero significativa: “Con mis amores”, junto a un corazón rojo. En la imagen se los ve sonrientes, disfrutando de la comida y brindando con vasos de jugo detox, elección de Cabré y Pardo.
El regreso de Rufina a la Argentina se dio después de unos días en Estambul, donde vivió una experiencia única junto a su madre. Allí, la niña participó de la lujosa celebración de cumpleaños de la China, que incluyó un paseo en yate por el Bósforo, rodeada de amigos y familiares.
En paralelo a este momento familiar, Cabré también mostró un cambio personal: se realizó un nuevo tatuaje de gran tamaño en la espalda. La obra, realizada por el reconocido tatuador Nico Avedissian en Pinamar, está compuesta por flores y hojas en tinta negra, con sombreado que cubre por completo diseños anteriores como un búho y una mano de Hamsa.
Así, entre el reencuentro con su hija y los cambios que decidió plasmar en su piel, Nicolás Cabré atraviesa un momento de transformación que combina lo íntimo, lo familiar y lo personal.
Cuál fue la frase que le dedicó la China Suárez a Mauro Icardi en su cumpleaños y que no le habría caído nada bien a Vicuña y Cabré
La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrar que no esconden nada de su relación. Cada vez que pueden, llenan sus redes con gestos románticos, fotos cargadas de ternura y mensajes de amor que, como suele ocurrir, dividen a sus seguidores entre quienes se emocionan y quienes los critican por lo empalagosos.
El jueves 19 de febrero, el delantero del Galatasaray cumplió 33 años y su pareja le organizó un festejo muy especial. No fue un cumpleaños más: hubo detalles que, según muchos, podrían haber incomodado a sus exparejas, Benjamín Vicuña -padre de Magnolia y Amancio- y Nicolás Cabré, con quien la actriz tuvo a Rufina.
El propio Icardi compartió en sus redes sociales un carrete de imágenes del festejo y escribió: "Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo".
Pero lo que más comentarios generó fue la torta. En forma de corazón, cubierta de crema y con una frase contundente, se convirtió en el centro de la atención: “It always you” (siempre fuiste vos). Un mensaje directo, romántico y, para algunos, con un guiño que podría incomodar a más de uno.
De esta manera, la pareja volvió a dejar en claro que su relación está más fuerte que nunca, aunque cada gesto público que comparten no deja de despertar debate entre quienes los siguen.