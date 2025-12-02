La provocación de Benjamín Vicuña y Wanda Nara a la China Suárez que podría enfurecerla

"Benjamín va a pasar las fiestas con sus chicos y Anita Espasandin a Punta del Este", contó el periodista.

wanda nara benjamin vicuña.jpg

Qué señal recibió Benjamín Vicuña

El 29 de noviembre fue un día cargado de emociones para Benjamín Vicuña. Mientras la China Suárez y Mauro Icardi celebraban su primer aniversario de novios con posteos románticos, el actor chileno atravesaba una fecha muy significativa: su cumpleaños número 47.

Las primeras horas del día lo encontraron rodeado de cariño. Su pareja, Anita Espasandín, lo sorprendió con un mensaje especial en redes, pero el verdadero momento que lo conmovió llegó más tarde, cuando una señal inesperada apareció en el cielo después de una jornada lluviosa en Buenos Aires. Vicuña registró un arcoíris que se formó al atardecer y lo compartió con una profunda reflexión: "Imposible no creer en las señales, gracias, cielo, por tu regalo".

Embed

El actor incluso mostró a tres de sus hijos observando la escena con atención, reforzando el clima emotivo de la jornada. La imagen inevitablemente remitió al recuerdo de su hija Blanca, fallecida en 2012, a quien él suele homenajear cada vez que siente este tipo de señales de la naturaleza.

Actualmente, Vicuña está acompañado por sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, que extendieron su estadía en Argentina para pasar su cumpleaños junto a él antes de regresar a Turquía con su madre. La China dejó a los niños al cuidado del actor durante su última visita al país, donde estuvo acompañada por su pareja. Queda pendiente definir cómo organizarán los tiempos de las fiestas y las vacaciones, después de las tensiones que atravesaron en los últimos meses.