La provocación de Benjamín Vicuña y Wanda Nara a la China Suárez que podría enfurecerla
Benjamín Vicuña y Wanda Nara habrían retomado una conversación pendiente y, según trascendió, estarían evaluando avanzar con una deuda pendiente. ¿Qué pensará la China Suárez?
2 dic 2025, 23:15
La provocación de Benjamín Vicuña y Wanda Nara que podría enfurecer a la China Suárez
Luego de que Wanda Nara anunciara en sus redes que está promocionando una fragancia junto a Benjamín Vicuña, surgió una versión que encendió las alarmas: ambos podrían reencontrarse en Punta del Este para terminar una charla que, según trascendió, quedó pendiente. Y esa posible reunión ya despierta la pregunta inevitable: ¿cómo será la logística que podría enfurecer a la China Suárez?
Como es de público conocimiento, tanto Wanda como —en el último tiempo— Vicuña arrastran un fuerte enfrentamiento con la actriz. Y ahora, lejos de evitar el conflicto, pareciera que ambos decidieron unir fuerzas. Algunos interpretan este acercamiento como una jugada estratégica para incomodarla; otros, como una alianza estrictamente laboral que les permitiría potenciar proyectos a futuro. Lo cierto es que la coincidencia en agenda y destino promete generar ruido.
"Este verano en Punta del Este, hay muchas probabilidades, porque hay ganas de ambas partes, de que haya un encuentro entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña, que haya foto juntos", contó Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TV Pública).
Al parecer, lo que Zaira Nara contó a PrimiciasYa —que planea pasar las fiestas en Uruguay y que espera que Wanda también esté presente— empieza a tomar fuerza como una posibilidad concreta. A esto se suma otra decisión familiar: instalarse allí durante gran parte del verano. La idea es viajar cuando terminen las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y disfrutar la temporada junto a Martín Migueles y sus hijas.
"Benjamín va a pasar las fiestas con sus chicos y Anita Espasandin a Punta del Este", contó el periodista.
Qué señal recibió Benjamín Vicuña
El 29 de noviembre fue un día cargado de emociones para Benjamín Vicuña. Mientras la China Suárez y Mauro Icardi celebraban su primer aniversario de novios con posteos románticos, el actor chileno atravesaba una fecha muy significativa: su cumpleaños número 47.
Las primeras horas del día lo encontraron rodeado de cariño. Su pareja, Anita Espasandín, lo sorprendió con un mensaje especial en redes, pero el verdadero momento que lo conmovió llegó más tarde, cuando una señal inesperada apareció en el cielo después de una jornada lluviosa en Buenos Aires. Vicuña registró un arcoíris que se formó al atardecer y lo compartió con una profunda reflexión: "Imposible no creer en las señales, gracias, cielo, por tu regalo".
Embed
El actor incluso mostró a tres de sus hijos observando la escena con atención, reforzando el clima emotivo de la jornada. La imagen inevitablemente remitió al recuerdo de su hija Blanca, fallecida en 2012, a quien él suele homenajear cada vez que siente este tipo de señales de la naturaleza.
Actualmente, Vicuña está acompañado por sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, que extendieron su estadía en Argentina para pasar su cumpleaños junto a él antes de regresar a Turquía con su madre. La China dejó a los niños al cuidado del actor durante su última visita al país, donde estuvo acompañada por su pareja. Queda pendiente definir cómo organizarán los tiempos de las fiestas y las vacaciones, después de las tensiones que atravesaron en los últimos meses.