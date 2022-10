Las fotos de Claudia Villafañe y Verónica Ojeda juntas en la inauguración del mural en honor a Diego Maradona

Del homenaje, participaron dos de las hijas de Diego, Dalma y Gianinna Maradona y la madre de ambas, Claudia Villafañe. Y también estuvo presente Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando. De acuerdo a lo informado, hubo tensión y evitaron en todo momento cruzarse o compartir espacio.

Diego Maradona

Ron, autor del mural, dijo que "fue un privilegio haber realizado esta pieza monumental que va a quedar en el corazón de los que circulan en estas calles".

Y agregó: "En esta imagen encontramos al Diego Guerrero, al Diego de la arenga que representa la caída y el volver a levantarse ante la adversidad".

En tanto, Dalma Maradona, quien portaba una remera que pedía justicia por su padre, remarcó: "Estoy muy feliz de estos homenajes que se le están haciendo a mí papá y ojalá que se sigan realizando a nivel mundial".

Dalma enfatizó que la foto seleccionada "representa a toda la argentinidad y la verdad es un orgullo".

Diego Maradona

RS Fotos

Jana Maradona contó qué le diría a Diego Maradona con una emotiva carta

El domingo 30 de octubre, Diego Maradona hubiera cumplido 62 años y desde las redes sociales y en varios puntos del país se desarrollaron distintos homenajes para recordar con mucho cariño al astro del fútbol, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Desde Instagram, Jana Maradona, una de las hijas del Diez, le dedicó una emotiva carta a su padre en ese fecha tan especial y dolorosa por su partida física.

"Feliz cumple pa. Sigo con la esperanza de volver a escuchar su hola ma… en mi mente suena cada vez que la cosa se pone difícil. Le contaría que desde la ultima vez que nos abrazamos crecí sin parar, le diría cuánto me faltan sus palabras y sus gestos, que esta distancia física y temporal me parte y que hago lo mejor que puedo", comenzó Jana Maradona su posteo.

"Que a veces no puedo pero que lo sigo intentando. Que me encantaría ser tan fuerte como él. Y que mi norte son sus enseñanzas. Que me siento acompañada de los que lo aman, por las calles, por las redes, en señales que reconozco muy nuestras, que gracias por todas sus ayudas y guías", siguió emotiva.

Y remarcó: "Le contaría que entendí lo importante que es hacer todo por cumplir mis sueños, que los miedos siguen ahí pero los atravieso y del otro lado hay felicidad. Que lo amo en todo tiempo y espacio con toda mi alma, que lo extraño infinitamente. Se que vive en mi porque está presente en mi mente y mi corazón, mi brujo escorpiano favorito".

"Gracias por todo el amor que le dedican a mi papá, me hacen saber que también sigue vivo en el corazón de ustedes. Vienes quemando la brisa. Con soles de primavera. Para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa. Esa ola irá creciendo cada día que pase. Esa ola ya no parará más", cerró Jana a corazón abierto.