Las fotos del cumpleaños de Ariel Ansaldo con el apoyo de algunos de sus ex compañeros de Gran Hermano 2022

ariel ansaldo 1.png

El evento tuvo lugar el miércoles por la noche y asistieron muchos de los ex hermanitos. Entre ellos dijeron presentes: Juliana Díaz y Maxi Guidici, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero, Daniela Celis y Thiago Medina, Romina Uhrig y Camila Lattanzio y su hermana Florencia.

Además estuvo invitado el actor Brian Buley, entre otros familiares y amigos cercanos de Ariel, quien sopló las velitas de una torta especial recordando su paso por el reality.

Ariel vivió un lindo momento acompañado de sus ex compañeros de programa a unos meses de haber quedado eliminado, luego de ser de los últimos en ingresar a la casa más famosa, que consagró al Primo Marcos Ginocchio como el gran ganador.

Las imágenes del festejo de cumpleaños de Ariel.

RS FOTOS

ariel ansaldo 4.png

ariel ansaldo 3.png

ariel ansaldo 2.png

ariel ansaldo 5.png

ariel ansaldo 6.png

ariel ansaldo 7.png

Ariel Ansaldo denunció que Alfa lo amenazó

A comienzos de marzo cuando Gran Hermano 2022 aún estaba al aire, Ángel de Brito reveló en LAM que Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago casi terminan a las piñas en los pasillos de Telefe. El hombre de Tigre le insiste a su ex compañero que no quiere que hable de él.

Tras ello, el experto parrillero habló del feroz enfrentamiento en el ciclo de América TV. "Hace unos días, yo estaba haciendo un vivo con Thiago, él se me pone atrás y me dice: 'sé que estás hablando todavía de mí'", comentó.

Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. "Le dije: 'dejate de joder'. Y me respondió: 'si seguís así, te voy a hacer una demanda'", detalló.

"Me pongo la camisa, me voy al piso y aparece él de vuelta. Le digo: 'mostrame dónde hablé de vos'. Busca una foto y me dice: 'este es mi abogado'", agregó.

Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. "Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? ¡Ya está!", concluyó.