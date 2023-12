Las fotos del emotivo festejo del primer año de Alfonsina, la hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias

"Qué hermoso día! Gracias a todos por acompañarnos en el primer cumple de Alfon!", expresó feliz Noelia Marzol desde su cuenta de Instagram.

Se trató de un festejo al aire libre donde hubo juegos para los más chicos y una exquisita mesa de dulces, a lo que la artista agradeció las marcas que la acompañaron.

Cabe recordar que el jueves 11 de enero regresa Sex al Gorriti Art Center con Noelia Marzol y Diego Ramos y la incorporación de Edda Bustamante.

Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores con una gran noticia: "¡La alegría que manejo!"

Noelia Marzol sorprendió en las últimas horas a sus seguidores de Instagram con una linda noticia. Finalmente, le devolvieron su cuenta oficial que le habían bloqueado.

“Me devolvieron la cuenta luego de 10 días de habérmela dado de baja por error. Finalmente... Chicos, la alegría que manejo”, dijo la actriz de Sex, muy contenta, en un video que compartió a través de sus stories.

“Fueron 10 larguísimos días de no tener mi cuenta oficial y averiguando por un montón de lados diferentes, terminaron diciéndome que había sido un error", añadió.

"No había razón por la cual me la cerraron, me pidieron disculpas. Gracias a todos por apoyarme en la otra cuenta, pero sigo por acá, dándolo todo; pasaron un montón de cosas en estos días, así que las voy a volver a subir por acá”, cerró Marzol.