Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores con una gran noticia: "¡La alegría que manejo!"

“Fueron 10 larguísimos días de no tener mi cuenta oficial y averiguando por un montón de lados diferentes, terminaron diciéndome que había sido un error", añadió.

"No había razón por la cual me la cerraron, me pidieron disculpas. Gracias a todos por apoyarme en la otra cuenta, pero sigo por acá, dándolo todo; pasaron un montón de cosas en estos días, así que las voy a volver a subir por acá”, cerró Marzol.

Embed

El desesperado pedido de Noelia Marzol tras perder su cuenta de Instagram

Noelia Marzol estalló furiosa en Twitter al encontrarse con la desagradable sorpresa de que su cuenta de Instagram, otra de las redes sociales que utiliza, había sido inhabilitada por "actividad sexual" tras compartir una fotografía suya en bikini, como tantas veces.

"¡Me inhabilitaron Instagram por actividad sexual! ¿Es joda? ¿La cantidad, pero la cantidad de cuentas de pedofilia que existen y no las cierran y a mí me la cierran por aparecer en bikini? Chau", se descargó en un primer momento, así como también compartió el mensaje con que se encontró al querer ingresar a su perfil.

Pero claro que luego de las primeras horas de profundo enojo, Marzol contó hasta cien y decidió abrir una nueva cuenta de Instagram, ahora bajo el nombre de @noemarzolok, mientras intenta recuperar la suya original.

Es así que apenas un día después de semejante problema, sobre todo porque trabaja con sus redes sociales, Noelia Marzol logró sumar algo más de 92 mil seguidores en su nueva cuenta en sólo un par de horas. No obstante, desde allí hizo un contundente pedido para lograr recuperar su enorme comunidad.

descargo-de-noelia-marzol 1.jpeg