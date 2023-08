Las fotos del encuentro de China Suárez y Rusherking en el VIP de una fiesta

image.png

Al parecer, no se saludaron, pero estaban a pocos metros de distancia. En las redes sociales hay fotos de La China y Rusherking disfrutando de una gran noche, que ilusiona a los fans de la pareja con la posibilidad de una reconciliación.

La China estuvo en la Bresh junto a La Joaqui, con quien pegó muy buena onda el último tiempo. El joven, en tanto, fue al boliche acompañado por FMK y Lit Killah, y con el reconocido streamer Spreen.

El video del bailecito en la playa de Rusherking: ¿con dedicatoria a la China Suárez?

A principios de agosto, Rusherking se filmó bailando en la playa y el video que compartió en las redes generó un gran revuelo en sus fans.

"El mismo bailecito pero en la playa", expresó el joven artista de Santiago del Estero en el posteo de Instagram ante sus más de 4 millones de seguidores.

Lo cierto es que en la filmación, Rusherking se muestra contento y metiendo pasitos al ritmo de su último tema de cuarteto, una colaboración junto a Ulises Bueno y Big One.

La letra de la canción llamó la atención de muchos, quienes lo tomaron como una indirecta hacia su ex novia, la China Suárez, de quien se separó hace unos meses.

“Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguís. Miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui”, expresa la letra del tema, que baila con mucho entusiasmo el cantante.

Cabe recordar que los artistas confirmaron el final de la relación en abril de este año luego de un apasionado romance.

¿Mensaje directo para la China en este video?