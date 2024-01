Las fotos del exclusivo cumpleaños de Allegra Cubero, una de las hijas de Nicole Neumann

Y fueron precisamente la modelo y el piloto quienes se encargaron de organizarle una celebración descontracturada pero a todo trapo a la nena. Claro que para comenzar el día, Nicole le dedicó las más tiernas palabras desde las redes sociales: "¡Feliz cumpleaños mi amor! Siempre haciéndole honor a tu nombre 'Allegra', tan noble, justa y sensible. ¡Orgullosa de ser tu mamá! ¡Te amo!!".

Allegra Cubero cumpleaños posteo Nicole Neumann.jpg

Lo cierto es que la adolescente festejó a orilla del mar con un espectacular tobogán inflable, una merienda con torta de cumpleaños y hacia la noche, fue el piloto quien se puso al frente de la parrilla y se lució con un asado, siempre con las correspondientes opciones veganas para Nicole, quien a pesar del embarazo se mantiene firme sin comer ningún alimento animal.

Cumple Allegra Cubero1.jpg

Así, a lo largo de estos días, Neumann fue compartiendo en diferentes posteos e historias virtuales pasajes del festejo, en el que estuvo ausente su hermana mayor, Indiana, quien sigue viviendo junto a su padre Fabián Cubero. ¿Será que luego festejará con ellos, el pequeño Luca y Mica Viciconte?

Cumple Allegra Cubero.jpg

La furia de Nicole Neumann: "No me gusta que se joda la casa que dejo para mis hijas"

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con un durísimo mensaje en medio de sus vacaciones en Punta del Este, donde se suponía que la estaba pasando bomba y feliz por su presente, que la tiene reconciliada con su hija mayor Indiana Cubero, casada con Manu Urcera y esperando un bebé.

Pero se sabe que la modelo es una ferviente defensora del cuidado del medio ambiente, de la alimentación saludable y de los derechos de los animales, por lo que cualquier injusticia que vaya en ese sentido la obliga a tomar partido y a seguir adelante con su campaña de concientización.

Nicole Neumann

Y ahora, Nicole manifestó su enojo al describir lo que considera injusto y reprochable, tal como el frasquito de plástico vacío que se encontró tirado en la arena, en medio de un paseo por la playa.

“¿¿¿Por qué yo tengo que andar levantando la basura ajena??? ¡¡¡Ah, sí, porque no me gusta ver que se caguen y ensucien y contaminen el planeta y sus habitantes, y que se siga jodiendo la ‘casa’ que dejo a mis hijas!!!”, arrojó con todo Nicole contra quienes ensucian y no son capaces de tirar los desperdicios donde corresponde.