Las fotos del festejo de cumpleaños de Lali Espósito y su profunda reflexión: "Aprendiendo a..."

"Quiero agradecer todo el amor que estoy recibiendo hoy y todos los días. Desde muy muy muy niña que siento el cariño y la empatía de muchos conmigo y con lo que hago!", comenzó su posteo Lali Espósito.

Y remarcó: "Me siento poderosa y enérgica pero también aprendiendo a ser vulnerable y a ir más hacia adentro... Así son los treintis no?".

"Estoy rodeada de amor sincero Amor del bueno! Gracias", continuó la artista a corazón abierto.

"Les dejo estas fotitos mías, de mi hijo gatito Villano y de la más importante de todas que es mi mamita que me dio la life! Besos y amor para todxs!", cerró a pura emoción.

Lali Espósito reveló la asombrosa compra que hizo con sus primeros ahorros cuando tenía 16 años

Lali Espósito en el podcast mexicano Poderosas hizo una sorprendente revelación sobre su relación con el dinero y contó cuál fue su primera gran compra cuando era una adolescente.

“No me compro cosas”, dijo la cantante pop y sumó: “Me he comprado cosas muy importantes: me he comprado mi casa, que para mí es un montón. Me la compré muy joven y yo sabía lo loco que era para mí a esa edad tener la posibilidad de comprar una casa cuando ninguno de mis amigos de mi edad se podía comprar una casa”.

Acto seguido, contó que a los "16, 17 años" les compró a sus padres un inmueble. También reveló que unos años después, a los 18 años, la actriz se pudo comprar una propiedad. En ese momento, Lali trabajaba en la tira de Cris Morena, Casi Ángeles.

Por otro lado, reflexionó: "Sí hay algo que lo tengo clarísimo, que es para mí sea el dinero, una situación de éxito, o situaciones en las que uno a veces se encuentra y dice ‘che, qué privilegio el lugar donde estoy’, o la oportunidad de conocer esto, lo otro, eso es compartido”.

“De verdad lo digo: a mí me aburre estar de viaje, porque tengo la suerte de estar de gira, estar viendo un lugar precioso, y si estuviera sola, si no lo pudiera compartir, si no puedo invitar a un amigo a ese viaje, si la gente con la que trabajo no los considerara mis amigos para que todos veamos eso y es como ‘guau, mirá a dónde llegamos’”, opinó.