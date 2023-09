Lali Espósito se sinceró al contar la traumática situación que vivió con un fan

Sin embargo, minutos más tarde todo se tornó peligroso. “Esa madrugada alguien se había metido en los estudios por los techos y escribió con aerosol en todas las escenografías: ‘Lali sos mía’, ‘Lali te amo’. Salimos con mi compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad", continuó.

A su vez, reveló que, al ver al hombre en el piso, pudo notar que llevaba su cara tatuada en la espalda. “Hubo una orden de restricción, policía, denuncias. A mí me habían dado una foto del chico por si lo veía y que no pare a sacarme fotos”, completó.

La sorprendente revelación de Lali Espósito sobre su presente sentimental: "Tomé la decisión de..."

Luego de su gran presentación en el festival EQUAL, y en medio de un gran momento en su carrera como cantante, Lali Espósito hizo una inesperada confesión en sus redes sociales acerca los motivos por cuales está soltera.

"Quiero aclarar cosas porque a veces veo comentarios en las redes de porque estoy soltera. Bueno, mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón el roto por otras personas, hay gente que cree que ser bisexual es no poder estar de novio porque no te podes decidir, hay gente que inventa parejas. Pero lo cierto es que no tienen idea de con quien estoy o dejo de estar", comenzó diciendo.

"Tomé la decisión en este video de TikTok de decir realmente el motivo por el cual no estoy de novia", sentenció. " No estoy de novia porque hay algo que esta siendo primordial para mi, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien, algo que intento decir 'no es tan importante', pero hay una cosa, una exigencia...", siguió.

Y confesó: "El otro día vi un video de Selena Gómez, perdón que me vaya por las ramas, que dice yo tengo estándares. Si Selena, im with you. Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef".

Acto seguido, profundizó en sus expectativas para una próxima relación y se sinceró acerca de todo. "Yo quiero estar de novia con un chef. Quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo comer increíble. No quiero alguien tenga gracia para cocinar, no es lo mismo, quiero que sea chef. ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chefs a ver si tiramos ahí una onda", sostuvo.

"Hay gente que prioriza que sea buena gente, lógico. Hay gente que prioriza que este re bueno, que vaya al gym, y bueno, sobre gustos...Cada uno va viendo, pero yo quiero que sea chef profesional", determinó.