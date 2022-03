Las fotos del velatorio de Gerardo Rozín antes de ser trasladado a Rosario

Entre los famosos que asistieron se encuentran Jésica Cirio y Martín Insaurralde, Daniel Hadad, Julieta Prandi, Pablo Codevila, Beto Casella, Nico Repetto, Romina Manguel, Julio Bárbaro, Nancy Pazos, los ejecutivos de Telefe, Darío Turovelzky y Guillermo Pendino, y Sol y Anita Tomaselli.

“Éramos de mucha charla. Últimamente no nos habíamos visto tanto, pero hablábamos por teléfono. Era un tipo de bien, no hizo cosas jodidas, no tenía la vocación del conflicto”, dijo Beto Casella en diálogo con los medios presentes.

“Yo lo quise mucho. Soy el viejo suegro que vino a despedir a un amigo. Él amaba la familia y a todos. No le conocí un enemigo ni me hablaron mal de él”, contó Julio Bárbaro, su ex suegro.

Por su parte, Nicolás Repetto -que hizo Sábado bus con él-, señaló: “Era un tipo muy inteligente, muy gracioso pero profundo, sensible y agradecido. Leal. Se lo va a extrañar. Fue una gran persona”.

Diego Torres, que no pudo estar presente físicamente por encontrarse en el exterior, envió una corona fúnebre con un mensaje muy especial: “Gracias por el lugar que le diste a la música. Mi abrazo a tu familia, amigos y compañeros de trabajo. QEPD”.

La muerte de Gerardo Rozín

Esta semana se conoció que el estado de salud del animador de La Peña de Morfi había empeorado.

Desde Telefe pidieron prudencia y respeto para hablar sobre el tema, aunque aclararon que se encontraba “muy delicado”.

Su muerte fue anunciada este viernes a última hora a través de las redes de Sol Tomaselli, representante de prensa del canal.

Gerardo Rozín Gerardo Rozín en La Peña de Morfi

RS Fotos