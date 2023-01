Las fotos de Guillermina Valdés en Pinamar: desconexión total y cena con sus hijos

look guille valdes.jpg

Valdés aprovechó que tenía el miércoles libre y viajó a ese destino para comer en un exclusivo restaurante, desconectarse y pasar un tiempo en familia. Este jueves, la protagonista de Los 39 escalones regresó a La Feliz para retomar sus compromisos profesionales.

guille valdes 2.png

La modelo y actriz está enfocada en su excelente presente profesional. En lo que respecta al corazón asegura que está sola y, por el momento, sin intenciones de entablar una relación estable nuevamente, más allá que recibe propuestas por las redes.

Crédito: RS Fotos.

Guillermina Valdés reveló cuál es su mayor "temor" con los hombres que intentan conquistarla

En mayo, Marcelo Tinelli se distanció de la madre de Lolo, la modelo Guillermina Valdés. "Venían mal. Todo comenzó después de las vacaciones familiares en Punta del Este. Tuvieron diferencias en la convivencia", precisó Yanina Latorre en LAM (América TV).

En un móvil con Intrusos, la diosa de las pasarelas habló del vínculo con el conductor. "Llevamos 9 meses separados y tenemos un vínculo hermoso. Los dos tenemos un presente lindo, conectados con lo que cada uno quiere", afirmó.

Embed

Flor de la V le preguntó si, en plena soltería, si está dispuesta a volver a enamorarse. "Tengo cierta edad, cuatro hijos, dos gestiones.... Trato de no poner expectativas y vivir el momento. Trabajo mi personalidad para que , si aparece alguien, se sea coherente con lo que soy", sostuvo.

"¿Y los hombres se animan?", retrucó la conductora. "No sé si es miedo, pero no se me acercan tanto", precisó Valdés. "¿Y por las redes? ¿No te escriben?", indagó la figura de América TV. "Si me escriben, miro, aunque no contesto. Estoy más observadora. Soy muy respetuosa de las cosas que no conozco. Trato de ser cuidadosa porque en Instagram no sé quién es el otro... si respondo, lo pueden llegar a publicar. Prefiero verme en persona", explicó.