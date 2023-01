Guillermina Valdés reveló cuál es su mayor "temor" con los hombres que intentan conquistarla

Embed

Flor de la V le preguntó si, en plena soltería, si está dispuesta a volver a enamorarse. "Tengo cierta edad, cuatro hijos, dos gestiones.... Trato de no poner expectativas y vivir el momento. Trabajo mi personalidad para que , si aparece alguien, se sea coherente con lo que soy", sostuvo.

"¿Y los hombres se animan?", retrucó la conductora. "No sé si es miedo, pero no se me acercan tanto", precisó Valdés. "¿Y por las redes? ¿No te escriben?", indagó la figura de América TV. "Si me escriben, miro, aunque no contesto. Estoy más observadora. Soy muy respetuosa de las cosas que no conozco. Trato de ser cuidadosa porque en Instagram no sé quién es el otro... si respondo, lo pueden llegar a publicar. Prefiero verme en persona", explicó.

Guillermina Valdés

La reacción de Dante Ortega cuando le preguntaron por la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Hace unos meses, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron terminar su relación tras 9 años juntos y un hijo en común.

En una entrevista, su hijo mayor Dante - fruto de su ex relación con Sebastián Ortega - habló de la ruptura amorosa de su madre y sorprendió con su contundente frase.

"Al principio nos llamó la atención porque fueron muchos años, pero la veo bien a mi mamá. Ella está trabajando y va a estar en una obra en Mar del Plata", señaló en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Luego, el joven cantante se refirió a su padre: "Mi viejo está trabajando mucho afuera y está haciendo tiras".

En ese sentido, reveló qué consejo le brinda el productor: "A mí me gustaría hacer castings para ver si quedo. Cuando me dicen que nací en un lugar de comodidad y privilegio, mi papá me dice que estudie y que si algún día quedo seleccionado no sea por ser hijo de él".