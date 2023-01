La reflexión de Dante Ortega sobre el contenido que publica Guillermina Valdés en sus redes

"Me gustaría que compartas por qué yo te cargo con las historias que subís", le dijo a su mamá, a quien no le quedó opción que revelar el "consejo" de uno de los hijos que tuvo con Sebastián Ortega.

"Me dice que me pongo profunda, y a nadie le importa", aseguró entre risas sobre los dichos de su hijo. "Mamá a la gente no le importa, están en las redes sociales boludeando, ponete una bikini y tirate en la playa", agregó sobre la observación que hace Dante sobre los posteos de Guille, que suelen ser profundos y reflexivos.

Guillermina Valdés indignada por la pregunta de una mujer sobre su cuerpo

Guillermina Valdés cuida mucho su cuerpo, y a través de sus redes sociales comparte con sus seguidores varios tips para seguir una vida saludable, y consejos de cuidado facial y corporal.

Quizá por ello, se indignó al recibir un comentario en el gimnasio que llamó su atención, y no para bien.

“Me pregunta una compañera en el gimnasio qué cirujano me operó la cola, ¿perdón?”, dijo indignada. “Está el archivo, siempre soy una araña de sótano, pero no solo eso, lo que me importa es hablar de la disciplina”, añadió.

“Yo me mato haciendo sentadillas, qué cirujano, ni cirujano”, resaltó luego de recibir el comentario, durante su entrenamiento para mantenerse en forma y saludable.