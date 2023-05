Las fotos de la China Suárez y Mery Del Cerro en Miami que confirman un nuevo capítulo en su amistad

Desde su cuenta de Instagram, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio subió una foto de Mery en las calles de Bal Harbour, un destino súper exclusivo, y Mery no sólo la reposteó con varios emojis sino que luego subió una imagen desde un boliche, arrobando a la actriz que se encontraba con ella.

china suarez y mery del cerro 1.jfif

Fue la cuenta de El Ejército de LAM que descubrió el posteo y no dudaron en cuestionarse en Twitter: "Se amigaron?", dejando abiertos los interrogantes sobre esta nueva etapa en la amistad de ambas.

La modelo realizó una escapada romántica con su marido, Meme Bouquet, mientras sus hijas, Mila y Cala, se quedaron en Buenos Aires. La ex de Benjamín Vicuña se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con algunos compromisos laborales y la feliz coincidencia de ambas ayudó a que la relación comience a tomar más fuerza.

china suarez y mery del cerro 3.jfif

china suarez y mery del cerro 2.jfif

La China Suárez tuvo una pesadilla escalofriante y quedó en shock: "Algo está pasando"

La China Suárez tuvo una pesadilla escalofriante. Apenas se despertó, la actriz tomó un anotador y escribió todo para no olvidarse. Luego, compartió la historia con sus más de seis millones de seguidores de Instagram. “Algo está pasando”, exclamó.

La ex de Rusherking recibió preguntas de sus fans. Uno en particular le preguntó qué había soñado la noche anterior y ella aprovechó ese disparador para narrar la insólita pesadilla.

Embed

“¡Fue horrible y muy real! Soñé con un robo. Como que me tenían que robar y yo ya sabía que venían a las dos de la mañana. Y no saben el dolor de panza que tenía yo esperando que vinieran los ladrones...”, relató en el posteo.

Y completó: “Yo estaba hablando con su representante para que no sean agresivos. ¡No, no, no! ¡Horrible!”. “Me desperté muy aliviada, igual, cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé... Algo está pasando”.