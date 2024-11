Las fotos de la espectacular boda de Taína Laurino, la hija de Anamá Ferreira, y George Neuss

La hija de Anamá Ferreira lució un exquisito vestido blanco con una falda amplia y un escote strapless cubierto por un tul alrededor de los hombros. Su mamá, en tanto, llevó un vaporoso vestido en color rosa de una sola manga.

El pasado 19 de octubre, Taína y Neuss sellaron su amor en un registro civil en Puerto Madero y luego celebraron con familiares y amigos cercanos.

R.S. FOTOS

Anamá Ferreira renunció al programa de Jey Mammon a pocos días del debut: el picante motivo

En las últimas horas, se supo que Anamá Ferreira renunció al programa de Jey Mammon en Net TV a pocos días del debut y se conoció el duro motivo.

Pepe Ochoa dio la información en LAM (América TV) y contó que la modelo no estaba a gusto con el rol que le dieron dentro del nuevo ciclo.

"Se fue bastante enojada con la producción porque le habían propuesto ser parte del programa durante toda la hora e involucrarse todo el tiempo con Jey"., indicó.

"Ella se sintió destratada porque la trataban de 'susano' y no le gustaba como enfocaban el tema del humor, en algún punto sentía que la ponían más de payaso que de humorista, que para lo que fue convocada", detalló.

Y agregó: "Renunció porque no quería estar más en ese lugar. Cuando pasan a la noche, a Anamá la querían seguir teniendo pero ella dijo que bajo ningún punto de vista porque no le servía. Esto en el entorno cayó mal, no les gustó la renuncia. Anamá sentía que iba a tener una participación más grande".