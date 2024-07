Anamá Ferreira reveló los verdaderos motivos de su renuncia al programa de Jey Mammon: "Era demasiado"

Anamá Ferreira y Jey Mammon - captura Por el munro.jpg

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Anamá Ferreira explicó las verdaderas razones de su salida de Las noches de Jey Mammon. "Lo que pasó es que yo arreglé con Jey para hacer la parte de humor. Grabar cositas de humor para el programa y estar en el piso para hacer la pregunta negra y todo eso", reveló de entrada sobre su intervención en el ciclo.

"Pero viste como son los programas... Empezó con invitados re grosos, y no iba a haber tiempo para mí. Entonces por eso yo me bajé, pero no estoy ni enojada ni nada por el estilo y no me sentí maltratada ni nada de eso. Sigo mi amistad con con Jey", admitió sincera la reconocida modelo.

En tanto, agregó que está evaluando una nueva propuesta del canal, si bien ya forma parte de otros ciclos de la emisora, por lo que el cambio de horario le complicaba bastante sus actividades. "Estoy en Gossip y también hago Brujas. Entonces se me hacía mucho, estaba medio colapsada porque para hacerlo yo tendría que estar acá hasta las 9 de la noche, y era demasiado... Entonces yo estoy en Gossip, hago Bruja y después voy a hacer otro programa".

Por último, Anamá Ferreira concluyó asegurando sobre su salida del programa de Jey Mammon: "Yo había avisado que podía este mes, ya para el mes que viene ya no iba a poder, pero quería estar para acompañar".

Anamá Ferreira y Jey Mammon - captura Por el munro1.jpg

Anamá Ferreira le pidió perdón a Joel Ojeda al dejarse llevar por su fanatismo por Furia: "No arrugo nunca"

A comienzos de este mes de julio, Anamá Ferreira le pidió disculpas a Joel Ojeda al aire en Gossip, Net Tv, después de un picante mensaje en X donde lo criticaba en medio de la disputa con Juliana Furia Scaglione en la votación del público de Gran Hermano.

"Viste cómo son los furiosos, es tremendo", introdujo Pilar Smith. Y ahí la ex modelo, fanática de la tatuada, acotó: "¿Cómo somos?".

Joel aprovechó la ocasión para comentarle de un mensaje de Anamá en redes que no le había gustado: "Vi algo que pusiste en Twitter, me bardeaste porque sí, y la verdad no te conozco y me pareció medio... Típico de Furiosas".

anama ferreira joel furia.jpg

Anamá ahí le pidió disculpas por las palabras que utilizó contra el ex participante de Gran Hermano: “Yo puse un twitter que te dije algo así como que te busques una vida. Yo soy muy fuerte en Twitter, pero de verdad no arrugo nunca y lo que digo me la banco. Yo te lo dije en un momento que vos pusiste un tweet que era contra Furia ‘fulano de tal al 9009′".

"Te quiero decir que si te molestó te pido disculpas porque no era mi intención”, dijo con sinceridad la panelista. Y argumentó: "Es un juego, de verdad no tengo nada de corazón. Le dije a Cata también, espero verte y tener una conversación porque sos una persona divina. Fue en el furor de la batalla".

Joel Ojeda la escuchó atentamente y aceptó sus disculpas, mientras se encontraba con Catalina Gorostidi a su lado: "Gracias, está bueno que hayamos tenido esta conversación". E incluso Anamá le propuso a Joel desfilar junto a su staff de modelos. Todo bien.