Las fotos de la fiesta sorpresa del cumpleaños de Daniela Celis y el detalle romántico de Thiago Medina

Horas antes, la cumpleañera había recibido una sorpresa de su novio Thiago. El ex participante le armó un espacio super especial con globos, osos de peluche, bombones, ramos de flores y una torta que decía 'te amo'. ¡Un romántico!

La decoración de la fiesta sorpresa incluyó globos de color rosa, un stand de brillos y glitter y una torta con una pestañas gigante del estilo que usa Daniela.

¡Mirá las fotos de la fiesta de 'Pestañela'!

Daniela Celis fulminó a Coti Romero con una dura afirmación: "Está todo grabado"

Picante como cuando estaba dentro de la casa de Gran Hermano 2022, la actual angelita Coti Romero deslizó en LAM (América TV) que su ex compañera de reality se cuelga de ella para para prensa en los medios.

"Si tan seguidora mía es, que se la pasa hablando de mí, porque yo nunca hablé mal de ella fuera del programa, nos puede mirar por 'LAM' de jueves a viernes de 20 a 22 horas que vamos a estar acá", lanzó picante la correntina.

Y agregó punzante: "Si quiere entrar al 'Bailando' colgándose de los demás, no le voy a dar ese privilegio, que se lo gane ella solita, no colgándose del resto", después de que Celis disparase contra ella en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Como era de esperar a Daniela no le gustó el filoso comentario de la correntina sobre ella, por lo que decidió responderle vía Twitter, aunque sin nombrarla. "Si yo hubiera querido entrar al Bailando estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas. Y estoy más que satisfecha con ellas", aseguró la novia de Thiago Medina.

Al tiempo que agregó filosísima: "Es fácil negar algo que dijiste pero está todo grabado. Meseeees hablando y dedicando tik tok 'D'". Pero no conforme, Pestañela fue por más en un segundo tuit. "Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie. Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura!! (mediática por supuesto)", concluyó su descargo.