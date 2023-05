La fuerte promesa de amor de Thiago Medina a Daniela Celis en Buzios: "Ahora..."

daniela thiago.jpg

Daniela y Thiago se encuentran disfrutando de unas vacaciones juntos en Buzios y desde las hermosas playas del lugar el joven de González Catán le hizo una fuerte promesa a su novia.

"Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida! Agradezco a dios por ponerte en mi camino mi amor", expresó muy enamorado Thiago en Instagram con algunas fotos con Daniela desde la arena y mar.

Y luego en otra postal tomando un trago de noche, el joven expresó: "Qué lindo compartir esto con vos". Están a full.

El gran paso de Daniela y Thiago de Gran Hermano 2022 que cambiará su relación para siempre

Daniela Celis y Thiago Medina de Gran Hermano 2022 acompañaron a Julieta Poggio en su debut en el nuevo espectáculo de Fuerza Bruta, y aprovecharon para hablar con PrimiciasYa y revelar un importante paso que dio la pareja.

El romance entre los exjugadores comenzó dentro del reality y si bien hubo idas y vueltas, lograron superar ciertas asperezas y hoy están juntos.

"Realmente lo de la relación fue una cajita de sopresas. Cada vez estamos mejor con Thiago. No lo podemos creer", afirmó 'Pestañela'. Y Thiago agregó: "Estamos cada día mejor, estamos re contentos de estar juntos".

"Nos sorprendió mucho el afuera, la verdad es que no me esperaba un afuera así con Thiago. Me sorprendió conocerlo afuera, es una persona totalmente diferente", detalló Daniela sobre la relación con su novio.

Daniela, además, recientemente logró concretar uno de sus ansiados sueños: tener su departamento. Es así que Thiago anunció que la pareja está conviviendo: "Estamos viviendo juntos, pero muy poquito, yo también estoy con mis hermanos". "Estamos probando", sostuvo la ex hermanita.

Por último, Daniela se refirió a la mudanza y a la nueva etapa en su propia casa. "La verdad es que la casa está vacía, tenemos una heladera y una cama, lo suficiente. De a poquito hay que equiparla", sostuvo. "Es un estrés mudarse, no sabía que era tanto. El otro día pedí comida y me di cuenta de que no tenía cuchillo y tenedor", se rió y cerró.