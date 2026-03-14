Las fotos de la impactante habitación de Wanda Nara en Maldivas que vale miles de dólares por día
Tras la audiencia de divorcio con Mauro Icardi en Milán, Wanda Nara voló su destino favorito para descansar junto a Martín Migueles y una vez más presumió de los lujos que tanto disfruta. Mirá.
14 mar 2026, 12:28
Las fotos de la impactante habitación de Wanda Nara en Maldivas que vale miles de dólares por día
Acostumbrada a compartir gran parte de su día a día en las redes sociales, Wanda Nara volvió a abrir la intimidad de uno de sus tantos viajes y dejó ver cómo continúa disfrutando de su escapada romántica. La empresaria y conductora, que mantiene un contacto permanente con sus seguidores, no dudó en mostrar detalles del lujoso destino que eligió para esta etapa de su recorrido.
Luego de su reciente paso por Milán junto a su actual pareja, Martín Migueles, la mediática siguió adelante con su travesía. Durante su estadía en la ciudad italiana aprovechó para realizar algunas compras y también estuvo presente en una de las últimas audiencias de conciliación vinculadas a su divorcio de Mauro Icardi.
Finalizada esa escala europea, la pareja decidió continuar con su plan romántico en uno de los destinos preferidos de la mediática: las paradisíacas islas Maldivas, un lugar al que Wanda Nara ha viajado en más de una ocasión junto al padre de sus hijas y que siempre aparece entre sus elecciones favoritas para descansar.
Como suele ocurrir cada vez que se encuentra de viaje, la mayor de las Nara utilizó sus redes para compartir imágenes y videos de su estadía. En sus historias de Instagram reveló que eligió alojarse en el exclusivo The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, un complejo de lujo ubicado en el atolón Malé Norte que se destaca por sus sofisticadas villas construidas sobre el agua.
El resort donde se hospeda la empresaria se caracteriza por ofrecer alojamientos con acceso directo al mar, amplias terrazas y piscinas privadas con vistas privilegiadas al océano Índico. Este tipo de instalaciones se convirtieron en uno de los grandes atractivos del lugar para quienes buscan privacidad y confort.
El nivel de exclusividad también se refleja en los valores de las habitaciones. Según las tarifas del complejo, las villas más pequeñas pueden costar entre 2.500 y 3.500 dólares por noche. Sin embargo, las residencias privadas más lujosas superan ampliamente esas cifras.
En los casos más exclusivos, las tarifas pueden ubicarse entre los 15.000 y 20.000 dólares por noche. Estas opciones incluyen piscina infinita frente al océano, amplias terrazas panorámicas, servicio de chef privado y mayordomo disponible durante todo el día.
A través de las imágenes que compartió, Wanda Nara dejó ver parte del entorno que la rodea durante su descanso: pasarelas de madera que conectan las villas, el acceso directo al agua desde su habitación y distintos rincones del resort pensados para disfrutar del sol y la tranquilidad del lugar.
¿Wanda Nara repite historia en Maldivas? Las idénticas fotos con Mauro Icardi donde hoy está con Martín Migueles
Los viajes fueron siempre parte de la vida de Wanda Nara y Mauro Icardi durante los años que compartieron como pareja. Entre los recuerdos que circularon nuevamente en redes sociales apareció uno muy especial: la escapada que realizaron juntos a Islas Maldivas en 2018, en pleno auge de su relación, cuando el futbolista formaba parte del Inter de Milán.
Casualmente, ese mismo destino paradisíaco volvió a estar en la agenda de la empresaria, aunque esta vez en un contexto muy distinto. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió ese exclusivo lugar para disfrutar de unos días románticos junto a su actual pareja, Martín Migueles, en lo que muchos describieron como una especie de mini luna de miel.
Mientras la mediática y su novio comparten momentos de descanso en un lujoso resort, varios usuarios de redes sociales comenzaron a comparar las imágenes actuales con aquellas que Wanda Nara había publicado años atrás durante su viaje con Mauro Icardi. Las coincidencias no tardaron en llamar la atención.
Entre las postales que más se repiten aparecen las clásicas selfies frente al espejo de la habitación del hotel, fotos en bikini junto a la piscina y también algunas tomas en las que su pareja contempla el imponente paisaje tropical.
Más allá de las similitudes en las imágenes, Islas Maldivas es un destino que guarda recuerdos especiales para la conductora, ya que allí vivió distintos viajes familiares junto a su exmarido y padre de sus dos hijas.
Ubicado en el océano Índico, al suroeste de la India, este archipiélago es conocido por sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus exclusivos complejos turísticos. Por eso se convirtió en uno de los destinos tropicales más elegidos para descansar y practicar buceo u otros deportes acuáticos.
Tras las nuevas publicaciones de Wanda Nara con Martín Migueles, muchos usuarios apelaron al archivo digital y las similitudes con las fotos que había compartido junto a Mauro Icardi en ese mismo lugar no pasaron desapercibidas.