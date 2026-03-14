Las fotos de la impactante habitación de Wanda Nara en Maldivas que vale miles de dólares por día

IG Wanda Nara en Maldivas con Martín Migueles

El resort donde se hospeda la empresaria se caracteriza por ofrecer alojamientos con acceso directo al mar, amplias terrazas y piscinas privadas con vistas privilegiadas al océano Índico. Este tipo de instalaciones se convirtieron en uno de los grandes atractivos del lugar para quienes buscan privacidad y confort.

El nivel de exclusividad también se refleja en los valores de las habitaciones. Según las tarifas del complejo, las villas más pequeñas pueden costar entre 2.500 y 3.500 dólares por noche. Sin embargo, las residencias privadas más lujosas superan ampliamente esas cifras.

Wanda Nara hotel Maldivas 2

En los casos más exclusivos, las tarifas pueden ubicarse entre los 15.000 y 20.000 dólares por noche. Estas opciones incluyen piscina infinita frente al océano, amplias terrazas panorámicas, servicio de chef privado y mayordomo disponible durante todo el día.

A través de las imágenes que compartió, Wanda Nara dejó ver parte del entorno que la rodea durante su descanso: pasarelas de madera que conectan las villas, el acceso directo al agua desde su habitación y distintos rincones del resort pensados para disfrutar del sol y la tranquilidad del lugar.

Wanda Nara hotel Maldivas 1

¿Wanda Nara repite historia en Maldivas? Las idénticas fotos con Mauro Icardi donde hoy está con Martín Migueles

Los viajes fueron siempre parte de la vida de Wanda Nara y Mauro Icardi durante los años que compartieron como pareja. Entre los recuerdos que circularon nuevamente en redes sociales apareció uno muy especial: la escapada que realizaron juntos a Islas Maldivas en 2018, en pleno auge de su relación, cuando el futbolista formaba parte del Inter de Milán.

Casualmente, ese mismo destino paradisíaco volvió a estar en la agenda de la empresaria, aunque esta vez en un contexto muy distinto. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió ese exclusivo lugar para disfrutar de unos días románticos junto a su actual pareja, Martín Migueles, en lo que muchos describieron como una especie de mini luna de miel.

wanda nara en islas maldivas 2026

Mientras la mediática y su novio comparten momentos de descanso en un lujoso resort, varios usuarios de redes sociales comenzaron a comparar las imágenes actuales con aquellas que Wanda Nara había publicado años atrás durante su viaje con Mauro Icardi. Las coincidencias no tardaron en llamar la atención.

wanda nara en islas maldivas 2026 2

Entre las postales que más se repiten aparecen las clásicas selfies frente al espejo de la habitación del hotel, fotos en bikini junto a la piscina y también algunas tomas en las que su pareja contempla el imponente paisaje tropical.

wanda nara en islas maldivas fotos iguales con mauro icardi 2

Más allá de las similitudes en las imágenes, Islas Maldivas es un destino que guarda recuerdos especiales para la conductora, ya que allí vivió distintos viajes familiares junto a su exmarido y padre de sus dos hijas.

wanda nara en islas maldivas fotos iguales con mauro icardi 4

Ubicado en el océano Índico, al suroeste de la India, este archipiélago es conocido por sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus exclusivos complejos turísticos. Por eso se convirtió en uno de los destinos tropicales más elegidos para descansar y practicar buceo u otros deportes acuáticos.

wanda nara en islas maldivas fotos iguales con mauro icardi 3

Tras las nuevas publicaciones de Wanda Nara con Martín Migueles, muchos usuarios apelaron al archivo digital y las similitudes con las fotos que había compartido junto a Mauro Icardi en ese mismo lugar no pasaron desapercibidas.