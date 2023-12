Las fotos de la soñada casa donde Daniela Celis y Thiago Medina vivirán con sus gemelas

daniela celis thiago medina casa.jpg

En este sentido, la cuenta de Instagram danielacelis.thiagomedina.fc mostraron las fotos de la soñada casa donde Daniela y Thiago vivirán con sus hijas.

En las imágenes se los puede ver a los dos contentos al lado de una gran pileta con mucha naturaleza alrededor lo de que demuestra lo espacioso y luminoso del jardín.

Cabe recordar que las madrinas de las niñas serán Mara Celis, hermana menor de Daniela, y su ex compañera de GH, Julieta Poggio. Por su parte, Thiago eligió a otro ex hermanito, Nacho Castañares, y uno de los hermanos de Pestañela, Sebastián Celis.

daniela celis thiago medina casa 1.jpg

Daniela Celis sorprendió con un retoque estético antes de que nazcan las gemelas: "Para estar preparada"

Si algo que identificó a Daniela Celis desde el primer día en la casa de Gran Hermano fue su increíble estilo con sus largas uñas y pestañas en cualquier ocasión. No por nada se ganó el apodo el Pestañela y estuvo a punto de abrir su salón de belleza.

Actualmente, la joven se prepara para dar a luz a las gemelas Laia y Aimé, y en medio de toda la emoción y ansias por su llegada, la ex hermanita mostró en sus historias el retoque estético que se hizo para estar lista en el gran día.

"Estamos de 29 semanas, esta panza no para de crecer y nada, yo estoy muy ansiosa. No saben lo que me hice, ya empecé a hacerme las uñas de madre", confesó y mostró a cámara el diseño que eligió en color verde azulado.

Incluso, explicó que tomó ciertos recaudos a la hora de realizarse el servicio por precaución para las bebes. "Son cortitas, suavecitas, no raspan, no rasguñan y no nada. Me hago las uñas cada 20 días para estar preparada porque todo puede pasar", expresó.