Las fotos de las románticas vacaciones de Karina Mazzocco y su marido en un destino soñado

Karina Mazzocco en Mónaco

En las fotos por Mónaco, se la puede ver posando muy sonriente en una costa rocosa llena de flores, junto a su marido en un puerto y para coronar, junto a la modelo Ashley Graham, a quien se cruzó en un local de la zona.

Karina Mazzocco y su marido

Otro de los glamorosos destinos fue Saint Tropez, en la Costa Azul de Francia, donde grabó la puesta entre hermosos veleros y escribió: "Un atardecer en el puerto de Saint Tropez".

Siguiendo con el recorrido, actualmente la modelo se encuentra en España, ya que sus ultimas historias de Instagram fueron paseando por un laberinto verde con ubicación en Valldemossa, Mallorca.

Carmen Barbieri incomodó a Karina Mazzocco en su programa y ella le respondió con todo: "No soltás"

Conocido es el potente carácter de Carmen Barbieri, que enfrenta a quien sea con la furia de un toro embravecido a quien considera que la ataca. Y ese fue el caso, hace algunos años, lo que ocurrió con Karina Mazzocco y su programa A la tarde.

Lo cierto es que por aquel entonces desde el ciclo de América tv expusieron una denuncia de maltrato a los pequeños actores de la ficción Cebollitas, donde justamente trabajaba Barbieri.

Así las cosas, este jueves Mazzocco aceptó encontrarse cara a cara con Carmen en su magazine de El Trece para limar viejas asperezas. Pero lejos de ello, la entrevista fue más que tensa de principio a final, donde tras recordar aquel tema la conductora de Mañanísima deslizó como si nada: “Nunca estuvimos peleadas”.

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco1 - captura Mañanísima.jpg

Completamente asombrada, Karina Mazzocco no pudo más que reaccionar recordándole su comportamiento para con ella. “¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!”, expresó atónita. Pero la ex de Santiago Bal insistió: “Peleada no estaba. Estaba muy dolida, enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba”.

“Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo”, volvió a afirmar Mazzocco y en su intento por entenderla, replicó sincera: "Te voy a decir algo. A ver, y cerramos con esto. Pero voy a decir algo lindo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás”.

Y mientras la mamá de Federico Bal admitió “Soy bravísima yo. Yo bajo una persiana y me cuesta levantar”, la conductora del canal de Palermo volvió a decirle: “La verdad, no diste vuelta a la página. Te quedás dolida con las cosas”.