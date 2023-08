El descargo de Karina Mazzocco tras las críticas a Lali Espósito por apuntar contra Javier Milei

La estrella de la música enfrentó duras críticas por dar su punto de video. De hecho, tuvo que publicar un segundo tuit para defenderse de quienes la cuestionaron. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", remarcó.

Karina Mazzocco defendió a Lali Espósito

En el inicio de A la tarde (América TV), Karina Mazzocco leyó el posteo de Lali Espósito. La conductora defendió a la cantante de las críticas y enfatizó la importancia de defender la libertad de expresión.

"La democracia es poder elegir y expresarnos. La democracia es poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Y nos estamos encontrando, útilmente, con que la gente le sale a la yugular a quienes se expresan. Y eso fue lo que hizo Lali Espósito", anunció.

"Dijo: 'Que peligroso, que triste'. No dijo: 'Che, que desastre, vayamos a matar a Milei'. La pregunta es: ¿qué pasa cuando decimos lo que sentimos? ¿No vivimos en democracia?", continuó Mazzocco.

Al finalizar, la conductora remarcó que no puede generarse tanto revuelo por alguien que, simplemente, dice lo que piensa. "Salgo a bancar a los que tienen el coraje de decir lo que sienten y es el caso es esta piba. Evidentemente, acá el negocio es cerrar el pico, no decir ni mostrar de qué pelaje sos porque sino te matan... te matan", concluyó.