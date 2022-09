Las fotos de los famosos que disfrutaron de una función especial de Regreso en Patagonia

Los protagonistas se mostraron felices por el reencuentro con sus colegas y amigos, que los ovacionaron al final de la función. Entre los que se hicieron presentes en la sala estaban: Luciano Caceres, José María Muscari, Gastón Soffritti, Cande Ruggeri, Lourdes Sanchez, Fer Metilli, Sofi Morandi, Momi Giardina, Leticia Siciliani, Vanesa Butera, Agustín Sullivan, Adriana Salonia y Paco Mármol, Miguel Ángel Rodriguez, Mariano Indica, Fabián Medina Flores, Costa, Marita Ballesteros, Ana Acosta, Matilda Blanco, Diego Reinhold, Mariano Iudica y su mujer Romina Propato, Nico Di Pace, Esther Goris, Clari Alonso, Mechi Lambre, Facu Gambandé y Fabio Aste por nombrar solo algunos.

56cc608d-8faf-9714-5262-4fe0b60e6761.jpg

Vale destacar esta producción 100% argentina dirigida por Sebastián Irigo y producida por Alberto Raimundo para Circus Entertainment, está basada en el libro: "El regreso del Joven Príncipe" de Alejandro G. Roemmers, que también se hizo presente en la función de anoche y fue invitado por el productor Alberto Raimundo al escenario para expresar su emoción de ver su historia plasmada en un musical que a pocas semanas de haber tenido su estreno oficial para público, logró instalarse en el podio de las cinco obras más vistas de Buenos Aires.

9a69bf83-8ecd-1e9d-3200-dbe72781ef28.jpg

El espectáculo que surge de una idea original de Rodrigo Durini, cuenta un equipo creativo de lujo: coreografías de Vanesa García Millán, la dirección musical de Javier López del Carril, escenografía de René Diviú, vestuario de Gabriela Pietranera, diseño de arte de Maxi Vecco, supervisión de producción a cargo de Martín Olivar y dirección de producción de Maximiliano Córdoba.

454e4bc8-7a0e-8c90-2524-c578bb9125df.jpg

"Regreso en Patagonia" cuenta la historia de Guillermo Prado (Fer Dente) un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Nahuel Pennisi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

_DSC4654.jpg

El espectáculo se puede disfrutar de jueves a domingos en el teatro Metropolitan Sura y las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por sistema de Plateanet.

_DSC4567-Editar.jpg

_DSC4741.jpg

ba45ccae-24dc-9616-bca6-a67bb40cf2ca.jpg