Las fotos más asombrosas de Catalina Gorostidi antes de entrar a Gran Hermano

En su video presentación en la casa, la médica pediatra se mostraba tal como se ve en el día a día, con mucha energía, muy participativa y frontal.

catalina gorostidi 1.jpg

"No es que paso desapercibida, siempre llamo la atención", decía Cata en su presentación en el programa que conduce Santiago del Moro.

Además, comentó al presentarse en sociedad que su padre Adrián era futbolista profesional y reconoció: "Fui muy botinera, salí con un campeón del mundo".

"Soy sincera, te voy a ir a la yugular y no me importa nada", decía Cata al ingresar a la famosa casa. Ahora se conocieron imágenes de ella antes de hacerse conocida en el reality.

Mirá las fotos de Cata de Gran Hermano antes de ingresar a la casa.

catalina gorostidi fotos del pasado 3.jpg

catalina gorostidi fotos del pasado 1.jpg

catalina gorostidi fotos del pasado 2.jpg

catalina gorostidi fotos del pasado.jpg

La emotiva cena que compartió Catalina con su papá en Gran Hermano: "Quiero verte feliz"

La participante Catalina Gorostidi disfrutó este jueves de una emotiva cena con su papá Adrián, luego de haber abierto días atrás un sobre dorado con este beneficio en Gran Hermano.

En el SUM, lugar donde ocurrió el encuentro, la jugadora le contó a su padre cómo estuvo viviendo los últimos días en la casa tras su distanciamiento con su ¿aliada? Juliana Furia Scaglione. “Estoy cansada, fueron unos días de mier... Les decía a los chicos 'mi papá me debe estar mirando'", le contó.

“La convivencia, yo que jugaba al futbol... es difícil”, le dijo Adrián a Cata. “Uno ahí aprende a convivir. Nos amábamos los jugadores porque estábamos todos con el mismo objetivo. Esto es como una concentración muy larga”, expresó el padre.

Más adelante, su padre le dio palabras de aliento: “Yo quiero verte feliz, Cati. Hacé lo posible por disfrutarlo ¿no era tu sueño? Tenés una carrera, tenes una profesión”.

“Te diste un gran gusto, al principio sabés que no me gustaba la idea, pero una vez consumado el hecho te iba a apoyar todo, en todo lo que me sea posible. Estoy recontra orgulloso de vos pero no por el reality, en todo en general”, manifestó Adrián.

Y agregó: “Cada vez que te planteas un objetivo, no sé como hacés, a pesar de cualquier cosa lo logras. Está tranquila, disfrutá”.