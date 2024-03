Tras alejarse de Furia, Catalina le hizo una inesperada confesión a Paloma en Gran Hermano

Lo cierto es que esto no es poca cosa, ya que la pediatra fue nada más y nada menos que quien fulminó a Paloma la semana pasada. "¿Te puedo decir algo? Yo te hice la fulminante, fue así. Pero para, porque alguien me pidió que te la haga y soy una pelotuda", expresó.

Lejos de guardar rencor, la nueva participante mostró empatía con ella y aceptó sus disculpas. "No pasa nada, Cata", aseguró la rubia.

Sin embargo, Catalina siguió con su descargo y sentenció: “Me da bronca porque yo seguir lo que me dice una persona, hago cosas que no tengo ganas de hacer”.

Embed

Gran Hermano: Emma defenestró a Cata frente a Furia y fogoneó la interna entre ellas

El vínculo de Catalina Gorostidi y Furia se vio duramente afectado tras el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano. La médica pediatra, que tenía un viejo resquemor con el ex jugador de la edición anterior del reality, no podía entender la cercanía de su amiga tenía con él.

"Pensé que eras mi amiga", fueron las palabras de Cata a Juliana Scaglione, que le contestó: "Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa".

Este jueves, Furia le confesó a Emma que notaba algo extraña a Cata. "No me saludó. Siempre se levanta y me saluda", le comentó la estratega a su compañero.

El jugador aprovechó para defenestrar a Cata. "Vos para ellos sos Furia... te tienen un cagazo... hasta Cata", exclamó y aseguró que la médica cambió su juego porque siente que tiene respaldo del público: "¡A mí tampoco me saludó! ¡Se cree fuerte! Si vos te crees fuerte, te ponés orgullosa y te lo guardas para vos, no te ponés así".