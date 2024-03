La emotiva cena que compartió Catalina con su papá en Gran Hermano: "Quiero verte feliz"

“La convivencia, yo que jugaba al futbol... es difícil”, le dijo Adrián a Cata. “Uno ahí aprende a convivir. Nos amábamos los jugadores porque estábamos todos con el mismo objetivo. Esto es como una concentración muy larga”, expresó el padre.

Más adelante, su padre le dio palabras de aliento: “Yo quiero verte feliz, Cati. Hacé lo posible por disfrutarlo ¿no era tu sueño? Tenés una carrera, tenes una profesión”.

“Te diste un gran gusto, al principio sabés que no me gustaba la idea, pero una vez consumado el hecho te iba a apoyar todo, en todo lo que me sea posible. Estoy recontra orgulloso de vos pero no por el reality, en todo en general”, manifestó Adrián.

Y agregó: “Cada vez que te planteás un objetivo, no sé como hacés, a pesar de cualquier cosa lo lográs. Está tranquila, disfrutá”.

El hermano de Alfa contó la verdad sobre su salud y reveló cuándo le darán el alta

Luego de que el exparticipante de la edición anterior, Walter 'Alfa' Santiago, abandonara Gran Hermano (Telefe) por decisión propia, tuvo que ser internado de urgencia por una arritmia.

En diálogo con Primicias Ya, Sergio -el hermano de Alfa- dio detalles sobre el estado de salud del exjugador: "Nada que ver lo que están diciendo". "Mi hermano está bien, está lúcido", afirmó.

"Recién acabo de hablar con el médico, tiene una pequeña arritmia, está medicado", explicó y reveló: "Mañana calculan que a las 10 le dan el alta".

"Lo dejaron en observación", agregó sobre el hombre de 62 años, que se encuentra internado en Las Lomas de San Isidro.

Dentro de la casa más famosa del país, Alfa quedó desbordado durante el Congelados del martes ante la llegada de Ariel Ansaldo, otro exparticipante de la edición anterior, con quien nunca logró llevarse bien. Sobre las recomendaciones para la salud de su hermano, Sergio remarcó: "Solamente se tiene que cuidar y bajar un poco las revoluciones".