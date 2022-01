Las fotos prohibidas de Cande Tinelli

Cande chica 1.jpg Cande Tinelli de chica.

Pero la cosa no termina ahí porque Cande Tinelli fue por más y sacó del arcón de los recuerdos más fotos vintage de su infancia y adolescencia, que más de uno quemaría en lugar de mostrar. Así, la foto más polémica sin duda fue una que la muestra junto a Mica, donde las dos tienen el pelo corto y particularmente Lelé pareciera tener un batido o algo por el estilo que ella misma denominó 'casco'. "Estoy llorando no puedo mas" escribió en la imagen donde está aferrada graciosamente a una carterita. Y luego le recrimino a su padre "Qué guacho @marcelotinelli que no nos decías nada".

Cande chica 2.jpg La foto de Cande Tinelli y su hermana Mica que le reclamó vía redes a su padre por los cortes de pelo que llevaban en aquella época.

Claro que la respuesta del cabezón Tinelli no se hizo esperar y se excusó asegurando "Estaban divinas. Era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia. Eran trendsetters" desde una nueva historia que Cande Tinelli no dudó en compartir.

Pero después de mostrar públicamente semejantes fotos retro, Candelaria hizo su descargo. "Chicos no supero la foto de la tía con la cartera, es muy fuerte. Aparte esa era una Balenciaga no trucha... truchísima, que le ponías un pucho al lado y estallaba..." arrancó horrorizada la hija de Marcelo Tinelli. Y después se ocupó de su look: "Y ese corte, qué belleza ese corte! No no no no, la piba juraba que tenía una Harley, una moto, porque es era un puto casco... un horror. ¿Cómo nadie me decía nada? ¡No entiendo! Aparte lo peor es que a esa edad teníamos una re autoestima, nos creíamos mil".

La foto con la que Coti Sorokin anunció su reconciliación con Cande Tinelli: "Perdón"

En los últimos días, Cande Tinelli y Coti Sorokin estuvieron envueltos en fuertes rumores de crisis a partir de una serie de enigmáticos posteos en Instagram.

Pero ahora una publicación del cantante le puso punto final a las especulaciones. A través de su perfil oficial, Coti posteó una fotografía a los besos con Cande y así dejó en claro que están más enamorados que nunca.

Pese a eso, el perfil de @chusmeteando1 observó un detalle en las historias que los novios subieron.

Coti y Cande Tras una crisis, Cande Tinelli y Coti Sorokin se reconciliaron donde hubo pedido de perdón por parte del cantante hacia la it girl.

En una mesa repleta de comida y velas a modo de ambientación, se posaba un ramo de rosas donde se leía “perdón, Cande”. Esto disparó rápidamente los rumores de que la crisis se habría desatado por un accionar de Coti y no de Tinelli.