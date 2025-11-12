Las fotos que el nuevo abogado de Wanda Nara borró tras ser expuesto por Yanina Latorre: "De manual"

Captura abogado nuevo de Wanda Nara 1

Tras la viralización de las historias, eliminó las publicaciones señaladas y puso su perfil de Instagram en modo privado. Pero ya era tarde.

Quién es Diego Palombo

Según figura en su perfil de Linkedin, Palombo es abogado de derecho penal y sus intereses son el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal. Cuenta con apenas 48 seguidores y hasta ahora no realizó ninguna publicación. Tampoco aparece dónde estudió o si tiene doctorados o más pistas de su actividad laboral.

Su Instagram tampoco permite saber mucho de su vida. Si bien Yanina Latorre descubrió algunas publicaciones que el letrado luego eliminó, su muro no tiene fotos personales ni de su familia o viajes realizados. Si aparecen campañas para donar sangre. También detalla los servicios de su estudio ubicado en la calle Montevideo.

Según se lee brinda "asesoramiento a organismos y entes públicos, tratamientos de conflictos judiciales y administrativos para empresas privadas". Además se encargan de "Consultoría, asesoramiento y asistencia en el ámbito internacional a personas físicas y jurídicas y a profesionales del derecho". Es este último item el que quizás convenció a Wanda de contratarlo ya que aunque Palombo no tiene experiencia en derecho de familia, quizá pueda resolver sus conflictos internacionales con Mauro Icardi.

En otra publicación el abogado posteó una imagen de un fuego que comienza y escribió "Como diría uno de mis periodistas favoritos @halconada “arrancanding”", lo que muestra su admiración al periodista de La Nación que se destaca por sus rigurosas informaciones.

Su muro cuenta con apenas 25 publicaciones. Sus seguidores son 689 pero él sigue a 1653 cuentas. Al buscar su nombre en la web no aparece asociado a ninguna causa mediática o polémica, solo a resoluciones del Poder Judicial.

Palombo además aparece matriculado como abogado en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y su domicilio legal figura en San Justo, partido de La Matanza. Un profesional de perfil bajo para una de las personas más conocidas del país.