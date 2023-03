Las fotos y el video del casamiento secreto de La China Suárez y Rusherking: ¡que vivan los novios!

Al pocos tiempo, una cámara de LAM (América TV) captó a la actriz y al cantante saliendo de un hotel luego de pasar una noche romántica y llena de pasión. Al ver al cronista quedaron sin palabras y decidieron irse rápidamente del lugar.

En las últimas horas aparecieron pruebas que demostrarían que La China y Rusherking se habrían casado en secreto. Un amigo de ambos subió a su cuenta de Instagram un video, donde se la ve a ella con un vestido blanco y a él, de traje, dándole un beso en la mejilla.

china suarez rusherking.jpeg

Ese usuario también compartió una imagen, en la cual se ve a la flamante pareja, ¿después del 'sí, quiero'? Hasta el momento, ninguno de los dos colgó nada en sus redes.

amigo la china casamiento.jpeg

Algunas versiones indicarían que podría tratarse del rodaje de un videoclip. De todos modos, aún no hay información oficial. Por lo pronto, este material ya genera todo tipo de especulaciones.

image.png

Rusherking reveló la historia detrás del lujoso auto que le regaló a la China Suárez

Rusherking le obsequió un increíble auto descapotable a la China Suárez por su cumpleaños y ahora reveló la romántica anécdota que lo llevó a elegir ese presente.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el cantante en diálogo con Radio One.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, añadió el novio de la actriz tras sorprenderla con un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo por haber complacido a su pareja en su día tan especial.