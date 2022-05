Un reconocido cantante, muy cerca de la China Suárez

Entonces, la panelista explicó: "Me cuentan que el viernes pasado estuvieron cara a cara comiendo una hamburguesa, y que estuvieron de viaje, o coincidieron de casualidad".

Además, Karina Iavícoli dijo que si bien el affaire entre China Suárez y Rusherking era "totalmente inesperado” y nunca se "lo hubiera imaginado", para Adrián Pallares no fue así.

Por otro lado, según se pudo saber, Rusherking la invitaría a su show el próximo 4 de junio a su primer Luna Park.

Tras lo rumores de separación con la China Suárez, Armando Mena Navareño se mostró con otra mujer

Tras el escándalo con Wanda Nara, por los mensajes que le encontró a su marido Mauro Icardi con la China Suárez, la actriz sorprendió al confirmar su romance con el empresario español Armando Mera Navareño.

Ellos se conocieron en Madrid, mientras la ex de Benjamín Vicuña estaba rodando una película. El flechazo fue inmediato y una foto acaramelados en un bar los deschavó. Luego vino la confirmación de ambos: fotos de amor en las redes y viajes de un lado al otro del océano para verse.

Pero, tras el cumpleaños de la actriz para el que el empresario viajó de Madrid a Buenos Aires, las cosas cambiaron. Armando anunció que dejaría las redes porque tenía que enfocarse en un proyecto, pero todos hablaron de que el español de había agobiado de la persecución mediática y algo en su visita a su novia no le había gustado.

Hace unas semanas la China viajó a Madrid para estar presente en una entrega de premios y no hubo ninguna foto con el empresario, que para colmo, regresó a sus redes. Ahora, él decidió publicar una foto con otra mujer. En la imagen se lo puede ver abrazado a Miriam Giovanelli, una actriz española nacida en Italia conocida por su participación en la popular serie Velvet.

Pero esa no sería la primera imagen. Mientras la China estaba en Madrid, Armando fue a una fiesta pero con Miriam. Ella publicó las imágenes en su redes. Primero él está con un ramo de flores, y luego ella está abrazándolo entre ese ramo aunque a él no se le ve la cara. Todo esto da a entender que con Suárez no va más y ya encontró reparó en otros brazos.