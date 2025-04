Las graves declaraciones por las que Gran Hermano sancionó a Ulises: el video

“A Despeñadero no iremos. ¿Te imáginás? Ir al pueblo y que me baje en el auto nuevo, ese, que me dieron, que parece una aceituna”, deslizó irónico generando una enorme carcajada por parte de Chiara, quien le consultó: “¿Por qué una aceituna? Es re lindo”. “Si, pero le pego una vendida”, confió Ulises disconforme con el premio.

Como era de suponer, los fanáticos del reality expresaron su enojo con Ulises desde las redes sociales y lo criticaron fuertemente, con comentarios como “¿Así actúan los del interior de Córdoba que no tienen nada?” o ”Desagradecido. Veremos cómo te recibe el Pueblo después de que te burlaste de ellos”.

Santiago del Moro reveló el fuerte anuncio que hará Gran Hermano y que afectará al juego de Ulises

Minutos antes de que terminara la gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe) de este miércoles, el conductor Santiago del Moro reveló el fuerte anuncio que hará el jueves el 'Big' a los participantes y que afectará específicamente a Ulises Apóstolo.

"Les voy a contar de qué se trata esto. Mañana, dice el comunicado, a raíz de los dichos de Ulises acerca del auto que se ganó, Gran Hermano le ofrecerá no participar en futuras competencias por importantes premios por las quejas que tuvo", anunció Del Moro.

Y siguió: "Ulises hizo una crítica con respecto al premio y Gran Hermano, por ahí, está leyendo que él está para algo más grande, para algo superior. Entonces mañana, cuando arranque el debate, le va a ofrecer directamente, si no quiere o cree que los premios son poca cosa para él, no participar más".

"Y sí que le dé la posibilidad a sus compañeros que les interesan los premios. Me parece que es lo más justo", cerró Del Moro sobre la decisión que tomó la producción del reality.