Las imágenes del casamiento de Alejandro Fantino con Coni Mosqueira en Bahía Blanca

El conductor de Animales Sueltos (América TV) detalló que la fecha de la segunda fiesta seria el 12 de noviembre y ya cuentan con una wedding planner para los preparativos.

"Estoy re contento. El lugar que elegimos tiene una linda energía. Vamos a invitar a poco más de 100 personas, solo los amigos y nuestras familias", indicó.

Y este viernes, tras dar el "sí", Fantino compartió su felicidad y subió en su cuenta de Instagram un video junto a su flamante esposa al salir del registro civil.

Gabriel Rolón entrevistó a Alejandro fantino a horas de casarse con Coni Mosqueria

Antes de casarse, la producción de Animales Sueltos había decidido hacer un programa fuera diferente, Fantino iba a ser el entrevistado y su entrevistador, una figura sorpresa. No supo de quién se trataba hasta que vio entrar al piso a alguien al que ya considera un amigo: Gabriel Rolón, el psicoanalista y escritor.

"Entienden todo”, dijo Alejandro, reconociendo la elección acertada de la producción antes de abrazarse con Rolón. Y allí empezó una charla, en la que por esta vez hasta intercambiaron las sillas, que tenía algo de entrevista y algo de sesión de análisis.

“No sabés lo movilizado que estoy, es un paso re importante en mi vida”, le dijo Fantino sobre su boda. "Te casás, Ale", le dijo Rolón.

Y Fantino continuó haciendo referencia a su gran amor: "Hay una frase de Kipling, a quien vos habrás leído mucho más que yo, que decía "Dios, no podía estar en todos lados al mismo tiempo en el mundo, por eso creo a las madres". Yo trataría de agregarle una parte más a esa frase y diría que además si vos encontrás a la mujer de tu vida, no solamente creó a las madres, sino que también creó a tu esposa. Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado. Ya lo soy de novio y este tiempo que viene quiero estar dedicado a ese momento, que cada momento sea “el” momento entonces. Ya no es por plata; vos sabés que yo no soy rico, sabés que vivo bien. Quiero trabajar por felicidad con la gente que quiera felicidad y por sobre todas las cosas estar al lado de una persona como Coni lo que el tiempo me depare para vivir en este plano”.