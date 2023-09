Las imágenes del departamento que Silvina Luna le dejó a su hermano Ezequiel en Puerto Madero

En varias oportunidades, Silvina Luna mostró su hogar ante las cámaras. En Divina comida, un programa de Telefe, los famosos abrían las puertas de sus casas para agasajar a sus invitados con una cena, y Silvina participó del ciclo.

Embed

El departamento, ambientado con madera y colores neutros, tiene una decoración vinculada a la cultura hindú, con libros de yoga, meditación y feminismo, y figuras de budha. Cabe recordar que Silvina llevaba una vida muy espiritual y abrazaba algunas prácticas de la filosofía oriental.

Embed

Los motivos por los que el hermano de Silvina Luna no irá a la marcha contra Aníbal Lotocki

Este miércoles 6 de septiembre los familiares y amigos de Silvina Luna finalmente pudieron despedir sus restos, tras llevarse a cabo la autopsia solicitada por la Justicia luego de varios días de su muerte y muchos años luchando contra la hipercalcemia y disfunción renal que le produjeron las intervenciones estéticas de Aníbal Lotocki en 2011.

Es así que luego de una despedida íntima de la que sólo formaron parte su hermano Ezequiel y un puñado de amistades de la querida modelo en una casa velatorio en el barrio de Belgrano, el cortejo fúnebre partió hacia la morada final en el Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita, a donde se acercaron muchas figuras del ambiente, como Iliana Calabró que también formará parte esta tarde de la marcha pacífica convocada por las víctimas del polémico médico.

Gustavo Conti y Ximena Capristo con logo.png

En tanto, desde Socios del espectáculo (El Trece) aseguraron que ni el hermano de Silvina, ni sus amigos íntimos, como Gustavo Conti y Ximena Capristo o Locho Loccisano y Majo Martino, formarán parte de la manifestación. “Me comentaban esta mañana que ni amigos de Silvina ni Ezequiel, su hermano, van a participar de la marcha”, aseguró Paula Varela.

Al tiempo que luego la periodista detalló los motivos de esa decisión: “Creen que no van a ir porque quieren que esto sea algo pacífico y ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse a esa situación”. En tanto, concluyó asegurando que “Tienen el dolor tan a flor de piel, que tienen miedo de que alguna situación se desmadre así que prefieren no estar en esta marcha”.