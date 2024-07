La profunda reflexión de Marina Calabró sobre las separaciones tras su ruptura con Rolando Barbano

Y remarcó una de las ideas del escritor: "¿Sabés qué dicen fracasos exitosos? Dice que el fracaso no está en el resultado de la acción, sino en no haber capitalizado el tránsito qué te llevó hasta el resultado no deseado, digamos”.

“Si uno puede capitalizar el tránsito hacia lo que vulgarmente llamamos ‘fracaso’, es éxito. Por eso habla de fracasos exitosos. Si vos capitalizás la experiencia, para no repetirla, para salir fortalecido, para estar mejor, para… desde elegir mejores trabajos hasta mejores relaciones, lo que fuere. Bueno, no hubo tal cosa como un fracaso o hubo un fracaso exitoso”, explicó.

Aunque la politóloga no nombró específicamente a su ex, la reflexión podría relacionarse con el vínculo que tuvo con Barbano. Cabe recordar que la relación de Calabró y Barbano tuvo varias idas y vueltas. La expareja, que salió durante casi seis meses, había confirmado su romance en marzo de este año, pero habían comenzado a verse en octubre del 2023.

El comprometedor video que demuestra que Rolando Barbano se olvidó para siempre de Marina Calabró

Luego de la polémica por el ninguneo de Rolando Barbano a Marina Calabró en los premios Martín Fierro de Radio, este jueves en LAM (América) dieron a conocer un comprometedor video del periodista en un boliche de la noche porteña.

Si bien fue de público conocimiento que Marina la pasó muy mal durante la separación, parece que Barbano dio vuelta la página ya que lo se vio bailando muy apasionado con otra mujer.

“Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera. Esta chica estuvo la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos”, amplió el panelista Pepe Ochoa.

Luego, mostraron en pantalla el video completo donde se lo ve abrazado con la mujer en cuestión, cuya identidad no se conoce, y también sacándose fotos con una seguidora.

“Está soltero, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento tan rápido con la otra llorando y él en el boliche pero es subjetivo....quizás te podes guardar un poquito". opinó el conductor Ángel de Brito.