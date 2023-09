Las lágrimas de Kennys Palacios en su debut en Bailando 2023: "Todos soñamos estar"

“La entiendo porque todos soñamos estar donde queremos, en mi caso también. Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de Cosano y siempre te veía llegar a vos (Pampita), a Luciana, mucha gente, y yo decía 'wow quiero trabajar con esa gente'”, comenzó diciendo con la voz quebrada.

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, continuó.

“Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero si, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”, cerró.

La jugada promesa que Wanda Nara le hizo a Kennys Palacios por su participación en el Bailando 2023

Kennys Palacios es uno de los famosos que integran la larga nómina del Bailando 2023 que en unos días tendrá su estreno por la pantalla de América Tv de la mano de Marcelo Tinelli.

En diálogo exclusivo con PrimicasYa en el evento oficial de presentación del programa, el asistente e íntimo amigo de Wanda Nara reveló la promesa que le hizo la conductora si él llega hasta las últimas instancias del certamen.

"Lo vivo con muchos nervios y miedo, siempre estuve del lado de atrás y hoy me toca del lado de adelante y ver hasta dónde puedo jugar y hasta dónde no", indicó Kennys sobre este nuevo desafío televisivo.

Y apuntó: "Vamos a ver si le gusta al jurado o no. Acepto todo, del cero al diez, siempre y cuando sea con respeto. No soy bailarín y no puedo opinar".

"Wanda me dijo que disfrute y está muy pendiente de todo el look, me lo ayudó a elegir. Me dijo que disfrute, que sea yo y que disfrute", reveló Palacios sobre lo que le dijo su gran amiga.

Y comentó sobre el presente de la esposa de Mauro Icardi: "Ella está feliz y tranquila, me prometió que si llego a diciembre viene a verme y estará acá conmigo".