Kennys Palacios se sinceró al hablar de la salud de Wanda Nara y reveló si estará en el Bailando 2023

Luego, le puso fin a la versiones de que no estaría en el programa de Marcelo Tinelli y reveló: "Ya firmé, acabo de hablar, me convencieron y acá estoy".

Sin embargo, ya que los rumores decían que renunciaba para acompañar a Wanda, aclaró que en su decisión contaba con el completo apoyo de su amiga. "Wan desde el día uno me apoyó y ahora que llegó el momento me sigue apoyando. Le muestro los videos de las coreos, así que bien", explicó.

"Me lo estaba replanteado porque no quería que me pregunten de ciertos temas o que me junten con otras personas a confrontar. Prefería correrme y hacerme a un lado. Entendiendo el show, pero capaz en este momento prefería no exponerme tanto. Pero ya lo charlé y todo bien", profundizó.

Finalmente, reveló el consejo que le dio la mediática de cara al comienzo del reality y contó: "Wanda lo que me dice es que me concentre en mi, en mi baile. En hacer mi previa y que no me importe más nadie".

Las exigencias de Kennys Palacios para ir al Bailando 2023: "Si ellos me lo quieren dar..."

Poco a poco el Bailando 2023 va tomando forma. Marcelo Tinelli está trabajando contrarreloj junto a su producción para debutar con el famoso formato en el pantalla de América TV.

En LAM, Ángel de Brito habló con Kennys Palacios que está negociando su contrato para sumarse a la lista de figuras de la nueva edición de la competencia.

El estilista de Wanda Nara reveló cuáles fueron las exigencias que puso para cerrar su participación en el certamen. "Quiero camarín propio, elegir a mi coach y mi bailarina, que sea de estatura mediana, así la puedo levantar. Además, quiero poder llevar mis staff de peinado y maquillaje. Si ellos me lo quieren dar es porque pueden", detalló.

Ángel también quiso saber cuáles son los ritmos para los cuales se siente mejor preparado. "Creo que reggaetón, salsa, los básicos. No me creo bailarín, pero digo los que yo bailo en los boliches", remarcó.

Al finalizar, Kennys mencionó que la conductora de MasterChef está avanzando con la cuestión del cachet. "Wanda habla con Marcelo. Ella es la que está arreglando el tema económico", cerró.