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Las mejores fotos del estreno del musical Hairspray con Damián Betular

En un Teatro Coliseo repleto, más de 1.700 personas ovacionaron al excepcional elenco encabezado por Damián Betular, en el icónico rol de Edna Turnblad.

7 may 2026, 08:00
Las mejores fotos del estreno del musical Hairspray con Damián Betular
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Las mejores fotos del estreno del musical Hairspray con Damián Betular

Anoche fue el gran estreno de Hairspray, el fenómeno teatral más convocante de la temporada. Una superproducción que ya lleva más de 20 mil entradas vendidas y más de 10 funciones agotadas.

En un Teatro Coliseo repleto, más de 1.700 personas ovacionaron al excepcional elenco encabezado por Damián Betular, en el icónico rol de Edna Turnblad. Lo acompañan Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como Tracy Turnblad. El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y gran elenco.

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Un espectáculo lleno de música, color y alegría, donde el público bailó al ritmo de Buen día Baltimore, Mami tu bebé creció, Bienvenida a los 60´s, Sin amor, Quién nos va a parar, entre otras canciones inolvidables.

La producción está a cargo de Club Media junto a OLGA, que apuestan por un desarrollo en escena de escala internacional, pensado para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público en cada función.

Ambientada en los años 60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Con una energía arrolladora, humor y emoción, Hairspray celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los grandes referentes del género, la obra despliega coreografías de alto impacto y un equipo creativo de primer nivel: Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical), entre otros profesionales destacados.

Basada en la película de John Waters, Hairspray es un clásico global que hoy llega a Buenos Aires con una versión renovada, vibrante y absolutamente imperdible.

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