Las mejores fotos del estreno del musical Hairspray con Damián Betular

Ambientada en los años 60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Con una energía arrolladora, humor y emoción, Hairspray celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los grandes referentes del género, la obra despliega coreografías de alto impacto y un equipo creativo de primer nivel: Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical), entre otros profesionales destacados.

Basada en la película de John Waters, Hairspray es un clásico global que hoy llega a Buenos Aires con una versión renovada, vibrante y absolutamente imperdible.

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