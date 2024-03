Las mejores fotos de la soñada boda de Julieta Puente y Facundo Miguelena

Entre los invitados famosos estuvieron Yeyo De Gregorio, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Maru Botana, Ingrid Grudke, Barby Franco, Fernando Burlando, Agustina Agazzani, Mica Lapegüe y Benjamín Alfonso, entre otros.

Por su parte, el domingo la influencer y el piloto hicieron una pbulicación en las redes sociales con algunas fotos de su romántico casamiento. "Nos explota el corazón de felicidad. Todo fue tan mágico. Tan nosotros. Tan soñado. Tan divertido. 9.03.2024 para siempre en nuestro corazón", expresó la pareja.

Juli Puente reveló cómo fue la charla que tuvo con Pampita luego de la fuerte pelea en el Bailando 2023

En la noche del miércoles se vio un tenso cruce entre Pampita y Julieta Puente en el Bailando 2023, América Tv, cuando la influencer apareció en la pista para mostrar sus condiciones en el baile del caño.

"Marcelo, la señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming", advirtió la jurado al instante. Y añadió: "Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola", afirmó Pampita.

"No, ellos me sacaron de contexto", se defendió la influencer. Y la modelo le contestó: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Ahí, Puente quiso explicar la situación: "Dejame que lo explique. Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'", le respondió la modelo.

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Julieta. "¿Por qué inventaste esto hoy?", le preguntó la conductora. "No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.

Lo cierto es que en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Juli Puente contó qué charló con Pampita luego del tenso momento que se vio al aire y si pudo aclarar lo que dijo sobre ella.

"Cuando terminó el programa me acerqué a Caro y le pedí disculpas si se había interpretado mal mi anécdota, que fue con intención graciosa", dijo la influencer.

Y remarcó qué fue lo que dialogó con la jurado: "Le dije que no tengo problema de hacer la fila porque siempre la hice y soy humilde y laburadora. La quiero un montón".

Consultada sobre si Pampita entendió la explicación que le dio en persona, Juli Puente finalizó: "Recontra entendió. Me dijo que la próxima lo explique mejor y que estaba perdonada. No hay quilombo".