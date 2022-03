Las primeras fotos de la pancita de Luisana Lopilato

image.png

“De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, contó después la actriz argentina en una imagen recostada donde ya se veía asomando su pancita.

El fin de semana, la actriz compartió unas dulces imágenes acariciando su pancita, palpitando lo que será la llegada del nuevo integrante de la familia.

"Que rápido pasa el tiempo", indicó Luisana Lopilato en las fotos donde se la ve mirando un río con un vestido color negro.

Por qué Luisana Lopilato y Michael Buble decidieron ser padres nuevamente

Luisana Lopilato y Michael Bublé posaron juntos en la tapa de la revista Hello de Canadá, donde contaron cómo fue que decidieron agrandar la familia.

Pero la realidad es que, según explicaron cuando hablaron seriamente del tema, Michael Bublé y Luisana Lopilato hacía un tiempo venían considerando la posibilidad de tener otro descendiente. O al menos él.

"En los últimos dos años, le dije muchas veces: 'Me encantaría tener uno más, ¿te gustaría tener uno más?'", reveló el cantante. “Y ella me decía, 'Ah, no, estoy bien, creo que es una buena familia', y yo seguía diciendo, '¿Tal vez uno más?' 'No no.' Y luego, un día, ¿cuándo fue, nena? ¿Hace nueve, 10 meses? De repente, ella dijo: '¿Sabes qué? Tal vez uno más'. Y yo [jadeé]. ¡Estaba tan emocionada!", completó Bublé.

En tanto, la argentina confió que una vez tomada la decisión, el embarazo llegó muy rápido y "Fue una gran sorpresa" que alegró a toda la familia, tanto en Argentina como en Canadá.

Y como podía ser de otra manera, en la entrevista con el medio canadiense, una vez más repasaron su historia de amor y las barreras que sortearon en los primeros tiempo con la diferencia idiomática, que rápidamente dejó de ser un inconveniente.