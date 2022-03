Por qué Luisana Lopilato y Michael Buble decidieron ser padres nuevamente

lopilato buble historias revista Hello BASE .jpg Luisana Lopilato y Michael Bublé en la tapa de la revista Hello de Canadá, donde contaron cómo fue que decidieron agrandar la familia.

Pero la realidad es que, según explicaron cuando hablaron seriamente del tema, Michael Bublé y Luisana Lopilato hacía un tiempo venían considerando la posibilidad de tener otro descendiente. O al menos él. "En los últimos dos años, le dije muchas veces: 'Me encantaría tener uno más, ¿te gustaría tener uno más?'", reveló el cantante. “Y ella me decía, 'Ah, no, estoy bien, creo que es una buena familia', y yo seguía diciendo, '¿Tal vez uno más?' 'No no.' Y luego, un día, ¿cuándo fue, nena? ¿Hace nueve, 10 meses? De repente, ella dijo: '¿Sabes qué? Tal vez uno más'. Y yo [jadeé]. ¡Estaba tan emocionada!", completó Bublé.

En tanto, la argentina confió que una vez tomada la decisión, el embarazo llegó muy rápido y "Fue una gran sorpresa" que alegró a toda la familia, tanto en Argentina como en Canadá. Y como podía ser de otra manera, en la entrevista con el medio canadiense, una vez más repasaron su historia de amor y las barreras que sortearon en los primeros tiempo con la diferencia idiomática, que rápidamente dejó de ser un inconveniente.

Luisana Lopilato llegó a la Argentina tras haber anunciado su embarazo

Luisana Lopilato ya está en Argentina para celebrar la feliz noticia de su embarazo junto a su familia, pero también para rodar una ficción para la plataforma de la N.

Hace unos días Luisana Lopilato llenó de felicidad a sus fans cuando, a través de un dulce video familiar, confirmó que está esperando su cuarto hijo con Michael Bublé.

Así la actriz argentina, tras haber mostrado cómo creció su pancita de embarazada, armó las valijas y aterrizó en Buenos Aires para celebrar esta gran noticia con su familia; pero también para comenzar el rodaje de Matrimillas, la ficción que protagonizará junto a Juan Minujín, bajo la dirección del actor, guionista y cineasta Sebastián de Caro para Netflix.

Matrimillas historias Lopilato.jpg Por estos días Luisana Lopilato se encuentra en Argentina rodando la película Matrimillas junto a Juan Minujín, que se verá a través de la plataforma de Netflix.

Matrimillas es una producción original de la famosa plataforma que seguirá la historia de una pareja en crisis que recurre a un particular método como último recurso: usar una aplicación para 'sumar o restar puntos', de acuerdo al mérito que vaya haciendo el uno con el otro. El término "matrimillas", es una suerte de juego de palabras entre la medida de distancia que suele dar crédito en los planes de vuelo y matri de matrimonio.