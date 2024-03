Las primeras imágenes de Luis Miguel tras su llegada a la Argentina

camionte traslado Luis Miguel.png

Así, en medio de un importante operativo de seguridad, el intérprete de hits como Suave, Será que no me amas o Tengo todo excepto a tí, se dirigió directamente al hotel Four Seasons, donde se alojará estos días, si bien pudo ver a fans que fueron a recibirlo.

Así, luego de los 10 recitales en el Arena de Buenos Aires en agosto del año pasado, por estos días Luis Miguel se presentará este martes en una exclusiva cena show en La Rural a la que sólo podrá acceder 2200 personas y será la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo los días 6, 8 y 9, y en Córdoba el14 de marzo.

El primer show que ofrecerá será el martes 5 de marzo enmarcado en una majestuosa cena de gala en La Rural, la única que realizará en su gira. Esta velada incluye parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos de primer nivel a cargo del Faena Catering (carpaccio de pulpo, carnes patagónicas con salsa de oporto y malbec y vegetales de estación, entre otros platos), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petite fours.

Claro que antes de seguir con su abultada agenda del Luis Miguel tour 2024, Micky volará a Córdoba para deleitar a sus seguidoras en el estadio de Instituto de esa provincia con un recital, ya todo vendido, fijado para el próximo 14 de marzo.

“Para el catering, pidió una juguera para preparar jugos, una tabla de cortar con un cuchillo filoso, una canasta grande con una variedad de frutas y vegetales para preparar jugos (zanahorias, tomates, manzana, jengibre, naranja, toronja, pepino, fresas, perejil, bananas, manzanas rojas y verdes, apio, piña…), un set up de té, favor de incluir limas verdes, una botella de miel local fresca, jengibre fresco, tazas de té, vasos de papel para café, cucharas”, comenzó leyendo Rodrigo Lussich.

Luis Miguel.jpg

Al tiempo que continuó: “Una bandeja de pavo y variedad de fiambres y quesos, una caja de crackers, una botella de tequila, una caja de pañuelos, hielo limpio para consumo”. En tanto, para el camarín de Luis Miguel, la producción especificó el color que no tolera el cantante: "No colocar mobiliario, entelado o alfombra de color gris".

En tanto solicitaron otra larga lista de exigencias, a saber: "Un sofá de dos cuerpos, cómodo y limpio (en color claro, NO gris), un sofá de tres cuerpos, cómodo y limpio (en color claro, NO gris), una mesa ratona, dos mesas de apoyo, cuatro lámparas de pie, una mesa de banquete con mantel de color BLANCO, un perchero con ruedas, un purificador de aire, un espejo de cuerpo entero grande, un espejo de maquillaje con luces, cuatro velas aromatizantes de vainilla, dos paquetes de toallitas húmedas de bebé sin perfume, un jabón líquido aroma de vainilla, una planta y un florero con 12 rosas blancas”.