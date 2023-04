Marcelo Corazza fue liberado: cómo continuará la causa por corrupción de menores

El productor de Telefe consiguió la libertad y volverá a su casa en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. De todos modos, Corazza no fue sobreseído y seguirá investigado.

El ex Gran hermano quedó imputado por haber mantenido un intercambio de índole sexual con un menor de edad luego haber la final del formato internacional, en 2001.

Corazza se declaró inocente tras la lectura de los cargos. La Justicia busca determinar si el productor formaba parte de esta organización que reclutaba jóvenes para someterlos a prácticas sexuales por dinero.

Tamara Paganini quebró en llanto y se disculpó por haberle creído al ex Gran Hermano Marcelo Corazza, detenido por corrupción de menores

Hace unos días, la Justicia ordenó la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza, quien fue señalado por integrar una red de corrupción de menores.

En Intrusos (América TV) dieron cuenta de la noticia y se comunicaron con Tamara Paganini, que fue compañera de convivencia de él en el reality de Telefe, en 2001.

La ex Gran Hermano tomó precaución y expresó que el hecho la tomaba por sorpresa. "Cuando me enteré dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error", manifestó en el ciclo de Flor de la V.

Más tarde, en un video en sus redes, Paganini volvió a referirse al tema y lanzó: "Si el día de mañana a mi me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente".

En un reciente video que subió a su canal en YouTube, la ex Gran Hermano reveló que conversó con una madre, que le contó que su hijo fue víctima de Marcelo Corazzza.

"Me agarró las manos y me dijo: 'a mí hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Yo me quedé sin palabras. A la señora se le llenaron los ojos de lágrimas...", detalló.

Paganini reconoció que revisó su postura y se dio cuenta que fue apresurada y malinterpretada. "No es que lo defendí, pero no lo creí, esa fue mi reacción, la de cualquier ser humano", explicó, sumamente movilizada.

Por último, la ex GH enfatizó que siempre va a estar del lado de las víctimas. "Yo ya no puedo dudar. De hecho, a mis amigos le digo... ya hay una cara que me dice: 'me pidió fotos cuando era chiquito'. Y para mí ya está", cerró.