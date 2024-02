Las reacciones de Trueno y Khea, los ex de Nicki Nicole, en medio del escándalo por la infidelidad de Peso Pluma

Ante esto, la propia cantante emitió un comunicado con mucho dolor anunciando el final de la relación. "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", precisó la artista desde su cuenta de Instagram.